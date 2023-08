Comisión investigadora por Caso Convenios: piden inhabilitación de diputado Castro

Un caso de tratos directos que se llevó a cabo en 2020 en Antofagasta, durante la pandemia por Covid-19, “complicaría” el rol del diputado José Miguel Castro (RN) como presidente de la comisión investigadora por el Caso Convenios y por lo mismo, parlamentarios del oficialismo piden su inhabilitación.



Se trata de los tratos directos por $513.128.000 entre la Seremi de Salud, dirigida entonces por Rossana Díaz (UDI) y el Hotel Altos del Sol. Este hotel pertenece al grupo empresarial Korlaet, muy conocido en la Región de Antofagasta donde la esposa del diputado José Miguel Castro, Vania Korlaet, integra una sociedad que controla un tercio del negocio.



Por lo mismo, la diputada Ericka Ñanco (RD) dijo que Castro debería inhabilitarse de presidir la comisión y, si no lo hace, presentarán una moción de censura en su contra.



“Sin lugar a dudas, necesitamos reunir antecedentes de esta materia, pero desde ya solicitare en la comisión investigadora, que el diputado José Miguel Castro se inhabilite de presidir la comisión, porque no puede existir conflicto de interés en esta instancia, que busca esclarecer convenios en la región de Antofagasta”, expresó Ñanco.



“Necesitamos transparencia y probidad, por eso nos parece necesario que el diputado Castro pueda explicar la vinculación que tuvo con la seremi de salud y cómo se dio este trato directo”, agregó.



Por su parte, Marcos Ilabaca (PS) le recomendó no sólo dejar la presidencia, sino abstenerse de participar en la comisión.