Como “Kung Fu Panda”: El hilarante video de Jack Black ahuyentando a un paparazzi en Australia

El actor estadounidense, Jack Black, protagonizó un hilarante momento recientemente, luego de intentar “ahuyentar” a un paparazzi utilizando pasos de pelea, mientras se encontraba en una playa de Australia.

Dicho momento fue captado por el propio paparazzi, y el video rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el breve registro, Black ocupó movimientos de pelea para alejar al fotógrafo, añadiendo sonidos cada vez que lanzaba golpes.

Luego, el paparazzi le dijo al intérprete “¿Sabes que estoy grabando, cierto?”, y el actor reaccionó deteniéndose, para después retirarse del lugar.

Desde el medio Daily Mail Australia abordaron el video, y señalaron que “el actor mundialmente famoso adoptó un enfoque único para protegerse del hombre y su cámara, sacando algunos movimientos de riesgo de sus exitosas franquicias Jumanji y Kung Fu Panda”.

Sin embargo, el citado medio reveló que toda esta particular situación era una especie de parodia, detallando que Black y el paparazzi se habrían puesto de acuerdo previamente para grabar el momento.

Por su parte, trascendió que el actor, de 55 años, se encuentra en Australia debido a las grabaciones de un reboot de “Anaconda”, película que protagonizará junto a Paul Rudd.

REVISA EL VIDEO:

Jack Black tries to scare off paparazzi while at the beach then runs away after being told he’s getting recorded 😭😭 pic.twitter.com/XzDe5TQmao