Home Viajes "cómo llegar a la reserva nacional altos de lircay: guía actualiza..."

Cómo llegar a la Reserva Nacional Altos de Lircay: guía actualizada para visitar uno de los lugares turísticos en Chile del Maule

Descubre cómo llegar a Altos de Lircay desde Talca, Santiago y otras ciudades, con información precisa sobre rutas, transporte, distancias y recomendaciones para disfrutar uno de los lugares turísticos en Chile más destacados del Maule.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Cómo llegar a la Reserva Nacional Altos de Lircay: guía actualizada para visitar uno de los lugares turísticos en Chile del Maule

La Reserva Nacional Altos de Lircay, ubicada en la precordillera de la Región del Maule, es uno de los lugares turísticos en Chile más apreciados por quienes buscan trekking, naturaleza y paisajes cordilleranos.

Sus senderos llevan a panoramas emblemáticos como el Enladrillado, el Valle del Venado y la Laguna del Alto. Llegar es sencillo si se conocen las rutas actualizadas, el estado del camino y los requisitos de ingreso para 2025.

Cómo llegar a Altos de Lircay desde Talca, uno de los lugares turísticos en Chile

Talca es el punto de partida principal hacia la reserva. Desde la ciudad se asciende hacia San Clemente, Vilches y finalmente Vilches Alto, donde se encuentra el ingreso administrado por CONAF.

1. En vehículo particular

  • Ruta principal: Talca → San Clemente → Vilches Bajo → Vilches Alto → Entrada Altos de Lircay.
  • Distancia real: entre 66 y 70 km desde Talca hasta la entrada oficial.
  • Tiempo estimado: 1 h 15 min a 1 h 30 min.
  • Estado del camino 2025:
    • Pavimentado hasta Vilches Bajo.
    • Ripio desde Vilches Bajo hasta Vilches Alto y el acceso a la reserva.
    • En invierno, este tramo puede presentar barro o nieve.
  • Recomendación: revisar el estado del camino en días de lluvia y considerar vehículos con buen despeje.

2. En bus desde Talca

  • Hay buses rurales desde el Terminal La Valenciana y desde el sector del Terminal Línea 1.
  • Destino: Vilches / Vilches Alto.
  • Frecuencia 2025: variable según temporada; más salidas en verano y fines de semana.
  • Duración: alrededor de 90 minutos.
  • Desde Vilches Alto se llega caminando en pocos minutos al ingreso de la reserva.

3. En tour o transporte privado

Agencias en Talca realizan traslados directos a la reserva, especialmente durante fines de semana y feriados.

Cómo llegar a Altos de Lircay desde otras ciudades y otros lugares turísticos en Chile

Desde Santiago

  • En auto: tomar la Ruta 5 Sur hasta Talca (aprox. 250 km / 3 h), luego continuar a San Clemente y Vilches.
  • En bus: múltiples servicios Santiago–Talca desde Terminal Sur y Terminal San Borja; desde Talca se toma bus rural hacia Vilches.

Desde Linares, Curicó y otras ciudades

  • Todas las rutas conducen a Talca, punto obligatorio para continuar hacia la reserva.

Permisos, registro y requisitos 2025

  • Registro obligatorio en el acceso administrado por CONAF.
  • En temporada alta puede haber cupo diario limitado.
  • Para senderos largos (Enladrillado, Valle del Venado, Laguna del Alto) se recomienda entrar antes de las 10:00.
  • CONAF puede restringir accesos por clima, incendios o saturación de visitantes.

Senderos recomendados y tiempos estimados 2025

  • Enladrillado: 8–9 h ida y vuelta (exigente).
  • Laguna del Alto: 4–6 h.
  • Valle del Venado: 7–9 h.
  • Mirador del Peine: 3–4 h.

Recomendaciones para visitar este destino entre los lugares turísticos en Chile

  • Llevar ropa de capas, cortaviento, agua suficiente y bloqueador.
  • Descargar mapas offline o llevar GPS básico.
  • Informar la ruta y evitar iniciar senderos largos por la tarde.
  • Prepararse para cambios bruscos de clima incluso en verano.

La Reserva Nacional Altos de Lircay es uno de los lugares turísticos en Chile más completos para quienes buscan naturaleza, bosques nativos y rutas de trekking en el centro del país.

Su acceso desde Talca es directo, siempre considerando el tramo final de ripio y los requisitos de ingreso.

Un destino ideal para caminantes experimentados y visitantes que desean desconectarse en un entorno cordillerano excepcional.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Wikipedia
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Gloria Hutt advierte que eliminar multas TAG “pone en ...

La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y exministra de Transportes, en entrevista con Radio Pauta, subrayó que la medida “pone en riesgo el sistema de concesiones. Es un cambio en las reglas que afecta a toda la asociación público-privada, no solo a las carreteras”.

Leer mas
Vanguardia
Cancelan concierto de Cosculluela en Chile por “asunto...

El recital agendado para este jueves fue cancelado, luego de que no se permitiera el ingreso del cantante al país por sus “antecedentes penales”. No obstante, su equipo aseguró que tenían “todos los permisos, autorizaciones y documentos requeridos” para entrar a Chile.

Leer mas
Viajes
Cómo llegar al Parque Nacional Lauca: guía práctica pa...

Descubre cómo llegar al Parque Nacional Lauca desde Arica o Putre, con rutas claras, tiempos estimados y consejos para disfrutar uno de los lugares turísticos en Chile más altos y espectaculares del norte andino.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/