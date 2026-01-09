Home Viajes "cómo llegar al parque nacional queulat: uno de los lugares turíst..."

Cómo llegar al Parque Nacional Queulat: uno de los lugares turísticos en Chile de la Carretera Austral

Ubicado en plena Carretera Austral, el Parque Nacional Queulat destaca por su Ventisquero Colgante, fiordos y bosques siempreverdes, consolidándose como uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos de la Patagonia.

Eduardo Córdova
El Parque Nacional Queulat es uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos de la Carretera Austral, reconocido por su Ventisquero Colgante, fiordos, ríos, bosques siempreverdes y paisajes de origen glaciar. Ubicado en la Región de Aysén, este parque es una parada obligada para quienes recorren el sur austral del país.

¿Dónde se ubica el Parque Nacional Queulat?

El Parque Nacional Queulat se encuentra en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, específicamente en la comuna de Cisnes, a lo largo de la Ruta 7 (Carretera Austral). Su acceso principal está a un costado del camino, lo que facilita la visita incluso en viajes de paso por la zona.

Cómo llegar al Parque Nacional Queulat, uno de los mejores lugares turísticos en Chile

  • Desde Coyhaique
  • Distancia aproximada: 220 km
  • Tiempo estimado: 4 a 5 horas
  • Ruta: Ruta 7 (Carretera Austral) hacia el norte, pasando por Villa Mañihuales y Puyuhuapi.
  • Desde Puerto Aysén
  • Distancia aproximada: 190 km
  • Tiempo estimado: 4 horas
  • Ruta: Conexión hacia Coyhaique y luego Ruta 7 en dirección norte.
  • Desde Chaitén
  • Distancia aproximada: 200 km
  • Tiempo estimado: 4 a 5 horas
  • Ruta: Ruta 7 hacia el sur, bordeando fiordos y zonas de alta pluviosidad.

Transporte público

Existen buses interurbanos que conectan Coyhaique, Puyuhuapi y Chaitén, los cuales pueden dejar pasajeros en el acceso al parque, previa coordinación con el conductor. La frecuencia varía según la temporada, por lo que se recomienda confirmar horarios con anticipación, especialmente en invierno.

Acceso y senderos, a uno de los mejores lugares turísticos en Chile

El ingreso principal del parque se ubica directamente en la Ruta 7. Desde allí se accede a los senderos del Ventisquero Colgante (miradores alto y bajo), la Laguna Témpanos y recorridos cortos de interpretación ambiental. Los senderos están bien señalizados, aunque las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Recomendaciones importantes

El parque registra altos niveles de precipitaciones durante todo el año. Es fundamental llevar ropa impermeable, calzado adecuado y abrigo térmico. En temporada alta, entre noviembre y marzo, se recomienda llegar temprano para facilitar el acceso a miradores y estacionamientos. Siempre es aconsejable revisar el estado de la ruta y del parque antes de viajar.

¿Por qué visitar el Parque Nacional Queulat?

El Parque Nacional Queulat destaca entre los lugares turísticos en Chile por ofrecer una combinación única de glaciares colgantes, fiordos patagónicos, selva fría y paisajes vírgenes, accesibles directamente desde la Carretera Austral. Es un destino ideal tanto para viajeros aventureros como para quienes buscan contemplación y contacto directo con la naturaleza.

