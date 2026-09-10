“Cómo pueden inventar tantas cosas”: Ivette Vergara aclara estado de Fernando Solabarrieta y descarta rumores sobre su salud

Ivette Vergara rompió el silencio sobre el estado de salud de Fernando Solabarrieta, luego de la preocupación que generó su comentada aparición en el programa “Sin Filtros”.

Durante las últimas horas surgieron rumores sobre la situación del periodista. Incluso, algunas versiones aseguraban que habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y que se encontraba internado en la Clínica Santa María, recogió Publimetro.

Sin embargo, la animadora descartó esas informaciones y aseguró que su esposo se encuentra en su casa siguiendo indicaciones médicas.

La aclaración ocurrió en el programa “Que te lo digo”. Allí, el periodista Luis Sandoval reveló que se comunicó directamente con Vergara a través de WhatsApp.

“Está en casa descansando por indicación médica”

“¡Ay, Dios! Cómo pueden inventar tantas cosas. Él está en casa descansando por indicación médica”, respondió Ivette Vergara.

Además, la animadora explicó que Solabarrieta debe permanecer en reposo durante estos días.

“Le dijeron que descanse estos días y ni siquiera ha salido de la casa”, agregó.

Fernando Solabarrieta está alejado de la exposición pública

Ivette Vergara también entregó nuevos antecedentes sobre los últimos días de Fernando Solabarrieta.

Según otro de los mensajes revelados en el programa, el periodista se encuentra alejado de sus actividades y de la exposición pública.

“Fernando está absolutamente desconectado”, señaló la comunicadora.

Asimismo, explicó que necesita tranquilidad para enfrentar un complejo momento personal. Según detalló, debe “procesar una pérdida que es súper fuerte para él”.

En otro mensaje, Vergara aseguró que como familia se encuentran “bien y tranquilos”.

La comunicadora se refería a la reciente muerte de Alejandro Machuca, experiodista de “Zoom Deportivo” y cercano amigo de Solabarrieta. Su fallecimiento habría afectado profundamente al periodista.

¿Qué ocurrió con Fernando Solabarrieta en “Sin Filtros”?

La preocupación comenzó durante la emisión del lunes de “Sin Filtros”, cuando Fernando Solabarrieta presentó dificultades para hablar y modular.

La situación rápidamente generó comentarios y especulaciones en redes sociales.

Al día siguiente, el periodista no apareció en pantalla y fue reemplazado por Mara Sedini.

Posteriormente, Sedini entregó la versión del programa sobre lo ocurrido. Según explicó, Solabarrieta estaba muy afectado por la muerte de Alejandro Machuca.

Además, señaló que el periodista había tomado un medicamento para relajarse ante la angustia que estaba experimentando.

Finalmente, la producción decidió privilegiar su bienestar y mantenerlo algunos días alejado del espacio televisivo.