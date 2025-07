Con rechazo del oficialismo Cámara aprueba proyecto que fija multas por no votar a chilenos

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que establece multas para los ciudadanos que no sufraguen en las elecciones presidenciales, excluyendo a la población extranjera. Con el rechazo total del oficialismo, la moción, por tener nuevas indicaciones volverá a ser revisada por la Comisión de Gobierno Interior.



Según informa Emol, la iniciativa fue aprobada por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, pese a los intentos del Ejecutivo por impedir que la moción avanzara. Votaron en contra o se abstuvieron los diputados del Partido Comunista, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, mientras que la Democracia Cristiana se mostró dividida.



Se sometió a votación la iniciativa presentada por la diputada Joanna Pérez (Partido Demócrata) que establece multas que van entre los $33.000 y $210.000, aproximadamente, y se aplica únicamente a ciudadanos con nacionalidad chilena, excluyendo de esta obligación a los migrantes avecindados en el país.



En paralelo, hay un proyecto alojado en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara que contempla sanciones de entre $34.000 y $340.000 para todos los electores habilitados, tanto chilenos como extranjeros avecindados, que ya fue visado por el Senado.



El Gobierno, ha reiterado en diversas oportunidades que su postura es que los extranjeros avecindados no tengan el derecho a voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias y que solo puedan sufragar en las elecciones municipales.



El diputado Jorge Brito (FA) señaló que “esperamos que se rechace el intento de la oposición y los partidos de derecha, no sólo de ratificar que los extranjeros en Chile participen de la elección de nuestro presidente, sino además de fijar una multa de hasta $204 mil a nuestros compatriotas que se vean imposibilitados de concurrir a las urnas”.



El legislador argumentó que “me parece que aumentar las penas para quienes no participen no va a sanar la relación de la ciudadanía con los políticos ni tampoco les va a salvar el otorgarles la posibilidad de voto a aquellos que ustedes consideran que, sin ser chilenos y chilenas, a ustedes los van a elegir para la elección de este año”.



Agregó que “lo que tenemos en mente es que esto sea rechazado y sea tratado como corresponde, fijando sin asimetrías y sin discriminaciones en contra de nuestros compatriotas que seamos únicas y exclusivamente las y los chilenos los que participemos de la elección de nuestra presidenta o presidente de la República”.



Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC)planteó que “la multa que se establece en este proyecto de ley es bastante elevada” y planteó que “esta clase de sanciones se establece a través de los juzgados de policía local, con un procedimiento que no es electrónico, no mucho menos. Un procedimiento que se hace a papel, con expediente a papel, igual que en los viejos juicios civiles. Y por lo tanto, eso implica una enorme sobrecarga para los funcionarios de los juzgados de policía local y también una ineficacia de la multa, una ineficacia de la sanción”.



Finalmente, señaló que “es un proyecto que es improvisado, que quiere ser obtenido a la rápida para marcar un punto político basado en ciertos cálculos electorales”.



El diputado Luis Malla (PL), manifestando su oposición al proyecto, dijo que “¿hay alguien aquí que de verdad esperaría que una persona llegada, alguien que recién llegó a tu casa, tome decisiones importantes sobre, por ejemplo, quién decide en qué se gasta la plata, cómo se crían los hijos o quién se sienta a la mesa? Yo lo dudo. Y la gente en la calle también lo duda”.



“Hoy estamos discutiendo un proyecto que, vuelve a poner el voto obligatorio para los chilenos, pero sigue dejando la puerta abierta para que personas que no son de aquí, que llevan poquito tiempo, puedan decidir quién va a ser nuestro presidente, quién va a estar sentado en este Congreso ¿De verdad creemos que eso es justo? ¿Le dejaríamos la llave de la casa a alguien que apenas conocemos, que apenas está llegando a nuestra casa? No basta con que a los extranjeros se les diga, si quieren, voten no más, mientras a los chilenos nos caen multas elevadas”, añadió.



El parlamentario Andrés Longton (RN) criticó la inasistencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante la discusión en el hemiciclo, que “tiene un mandato constitucional para poder ser viable el voto obligatorio”.



El legislador dijo que “la Constitución establece que el voto obligatorio es con sanción o multas. Y hay un mandato constitucional que el Gobierno está deliberadamente incumpliendo. Y deliberadamente incumpliendo no por convicción, porque tiene un mandato constitucional, sino por cálculo electoral y por ambición de poder, para perpetuar ser el mismo. Y eso es propio de democracias bananeras o derechamente, de dictaduras”.



Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) indicó que “hoy día nos jugamos algo que es muy relevante, ¿Estamos por la democracia de verdad o estamos por la democracia a la carta? ¿La democracia cuando nos conviene o la democracia cuando a la calculadora no nos conviene? (…) vemos acá que hay un grupo que no quiere el voto obligatorio, porque un voto sin multa es un voto voluntario. Y eso nos lo compartimos”.



La diputada Joanna Pérez (Partido Demócrata), señaló que “se les ofreció este proyecto que es intermedio al Gobierno, porque el Gobierno lo que no quería era el proyecto del Senado, que obligaba en multa al extranjero. Este proyecto deja fuera a los extranjeros, habla de ciudadanos (…) pero la izquierda se niega porque está con calculadora en mano. Quienes somos demócratas vamos a defender la democracia siempre, sin dobleces y me molesta el doble estándar”.