Con Travis, Cuarteto de Nos, Los Jaivas y León Gieco: Festival REC 2026 presenta su line up completo

Este jueves, el Festival REC confirmó su line up completo para su edición 2026, la cual se llevará a cabo entre el próximo 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción

Entre los artistas que lideran el cartel se encuentra la banda escocesa Travis y el grupo uruguayo Cuarteto de Nos.

Además, estará el destacado cantante argentino León Gieco, y unos históricos de la música nacional, como son Los Jaivas.

En total, serán más de 40 bandas y solistas que dirán presente en el evento, incluyendo nombres como Gondwana, Kudai, Supernova y Tronic.

A la vez, también habrá un segundo número anglo que será anunciado próximamente.

Consignar que la organización del REC indicó que esta versión del Festival tendrá un sentido solidario, buscando apoyar a las personas damnificadas por los incendios en la Región del Biobío y a los bomberos que perdieron sus viviendas.

Cabe destacar que el evento, que es gratuito, es organizado por Sono y Desarrolla Biobío, con financiamiento del Gobierno Regional del Biobío.

Revisa el line up: