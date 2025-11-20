Conaf ratifica que no había guardaparques en sector donde murieron los 5 turistas en Torres del Paine

El director regional de Conaf Magallanes, Mauricio Ruiz, confirmó que no había guardaparques en sector de Los Perros en Torres del Paine el día en que murieron los cinco turistas por malas condiciones climáticas.



Tras el accidente surgieron interrogantes respecto de una eventual falta de personal de Conaf en las jornadas del domingo y lunes en el sector, quienes podrían haber impedido el ingreso de los afectados a la compleja zona donde perdieron la vida.



Lo anterior fue confirmado este miércoles por el director regional quien señaló a TVN que “el día 16 en la noche, para el 17, efectivamente no contábamos con personal ese día allá“.



“Ese día ellos, los funcionarios que estaban en el campamento (Los Perros), que son dos, bajaron hacia las porterías de Laguna Amarga (…) para emitir el derecho a votar el día 16”, comentó.



Al respecto, Ruiz detalló que “el día 16 teníamos 51 funcionarios trabajando ese día en el interior del parque nacional, en distintos sectores. El parque tiene 15 (sectores). El lugar donde sucedieron los hechos es el lugar más complejo de la montaña y ese día efectivamente bajaron a votar, pero para volver a su lugar de trabajo, al día siguiente (lunes), que se producía también un cambio de turno, hay que caminar muchísimo”.



“Entonces, efectivamente, ese día estaba sin guardaparques en ese lugar”, sostuvo.



Consultado por la investigación que lleva adelante la Fiscalía, y de eventuales acciones contra el Estado que puedan ejercer los familiares de las víctimas, Mauricio Ruiz afirmó que la decisión de dejar sin guardaparques el sector -para permitirles sufragar o excusarse por no hacerlo- se adoptó “como institución”.



Luego señaló que el Parque Nacional Torres del Paine “nunca cierra” y explicó que “cuando hay votaciones, tenemos que hacer bajada de nuestro personal para que se excusen o hagan el sufragio”.



Consultado por posibles relevos para evitar dejar la zona sin resguardo, Ruiz indicó que “el relevo se hace cuando, en este caso, tenemos toda la posibilidad de llegar al sector. En otros sectores más cercanos había relevo, pero en ese lugar en particular nos apoyan mucho de la empresa concesionaria, porque somos socios estratégicos”.



“Aquí hay que entender un concepto: la Corporación solamente está en facultad de estar en los 15 sectores, aunque no contamos muchas veces con todo el personal. Hacemos alianzas estratégicas con empresas para que presten servicios turísticos, y en el caso de Perros, en particular, tenemos una empresa que da el servicio de campismo. Nosotros no tenemos campismo, solamente damos las orientaciones a los visitantes que circulan por la montaña”, afirmó.



“Ese día (domingo), mala coincidencia, tocó la votación, bajaron y ellos estaban adentro del parque el día y la noche, pero no alcanzaban a llegar porque tienen que caminar alrededor de 15, 18 kilómetros para poder llegar nuevamente”, aseguró Ruiz.