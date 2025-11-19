Home Nacional "fach recupera los cuerpos de los 5 turistas extranjeros que falle..."

FACH recupera los cuerpos de los 5 turistas extranjeros que fallecieron en Torres del Paine

La Fuerza Aérea de Chile informó en un comunicado que “la misión fue realizada por un helicóptero Bell-412 del Grupo de Aviación N°6, que despegó desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, a las 11:00 horas. El plan de vuelo contempló una escala técnica en Puerto Natales para reabastecimiento de combustible, y posteriormente dos tramos hacia la zona del accidente, con destino final en el Destacamento Acorazado N°5 ‘Lanceros’, del Ejército de Chile, ubicado en Puerto Natales”.

Patricia Schüller Gamboa
La Fuerza Aérea de Chile (FACH) informó este miércoles que recuperó los cuerpos de los cinco turistas extranjeros que fallecieron el lunes en medio de complejas condiciones climáticas en el sector Los Perros del Parque Nacional Torres del Paine.

La FACH indicó en un comunicado que “a través de la IV° Brigada Aérea, efectuó este miércoles una operación de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR) en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a fin de trasladar a los cinco ciudadanos extranjeros que perdieron la vida en el sector de Los Perros, al interior del Parque Nacional Torres del Paine”.

“La misión fue realizada por un helicóptero Bell-412 del Grupo de Aviación N°6, que despegó desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, a las 11:00 horas. El plan de vuelo contempló una escala técnica en Puerto Natales para reabastecimiento de combustible, y posteriormente dos tramos hacia la zona del accidente, con destino final en el Destacamento Acorazado N°5 ‘Lanceros’, del Ejército de Chile, ubicado en Puerto Natales”, continuó.

Agregó que “el operativo se desarrolló conforme a la autorización otorgada por la Fiscalía, permitiendo avanzar en los procesos legales y logísticos necesarios para la repatriación de las víctimas a sus países de origen”.

“La Fuerza Aérea de Chile reitera su permanente disposición para colaborar ante este tipo de emergencias, poniendo a disposición sus capacidades aéreas y humanas al servicio del país, especialmente en situaciones que requieren apoyo urgente y humanitario”, finalizó la comunicación.

1
