Concejo de Valparaíso solicitó al Gobierno considerar a la ciudad en trazado del tren

El concejo municipal de Valparaíso, de forma unánime, acordó solicitar al Presidente Gabriel Boric y los ministros involucrados, toda la información respecto al trazado proyectado desde Quinta Normal hasta la estación El Salto en Viña del Mar.



Sin desconocer la importancia de esta inversión ferroviaria para el país, la Región de Valparaíso y sus comunidades, y tras solicitar antecedentes políticos, técnicos y económicos para tomar la determinación, los ediles acordaron pedir que se considere a Valparaíso en una primera etapa, rediseñándose así la idea, de forma que se incluya a la comuna en el proyecto final, comprometido por el Gobierno para el 2030.



Vladimir Valenzuela, concejal de Valparaíso, manifestó que la preocupación del Consejo está en los parámetros de decidir por qué el trazado no llega a Valparaíso y, sobre todo, pensar que la infraestructura e inversión pública debe ser pensada desde la participación de las comunidades, los territorios de las comunas, sobre todo que Valparaíso requiere inyección de recursos para el bienestar”.



A su vez, la concejala Gilda Llorente recalcó que desea solicitar una revisión “porque Valparaíso, realmente por mucho tiempo, ha estado en abandono y hoy día no queremos quedar en esas condiciones. Queremos ser bastante enfáticos en que pueda revisarse este trayecto que no se ajusta sin Valparaíso, que ha sido la ciudad que, por tres décadas, ha estado solicitando justamente este tren que en alguna instancia tuvo”.



En tanto, Carla Sánchez, también concejala de Valparaíso, afirmó que le genera dudas la finalidad del tren en esta planificación. “El Gobierno se refiere más a la ventaja del transporte de pasajeros y menciona muy poco el tema de la carga”.



Por último, se refirió a lo centralista de la medida, al no consultarse a los territorios sobre esta implementación. “Valparaíso nuevamente se deja afuera de la discusión teniendo puerto, ya que fue relegado a segundo plano tras la potenciación del puerto de San Antonio”, concluyó Sánchez.