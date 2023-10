Conmebol confirma duelos inaugurales del Mundial 2030 en Sudamérica: Chile fue descartado

Duro golpe para Chile de cara al Mundial 2030. Y es que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que Sudamérica albergará algunos partidos inaugurales de la cita planetaria, naciones donde lamentablemente no figura nuestro país.

El timonel del organismo, mediante su cuenta de X (ex Twitter), expresó que “creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales!”.

En este sentido, el mandamás del ente rector del fútbol sudamericano no mencionó a Chile, que era el cuarto país de esta región que integraba la candidatura para organizar el evento.

Respecto a las razones por las que nuestro país no aparece en esta lista, Domínguez explicó en conferencia de prensa que “originalmente se hablaba de dos países, Uruguay y Argentina, luego se amplió el Mundial y se agregó la propuesta y más tarde se unió Chile, es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar más adelante para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla”.

“Es una decisión que toma FIFA, no nosotros, nosotros podemos proponer y ellos determinan cómo y qué, es el momento en que hay que trabajar pensando en las sedes”, añadió.

Por su parte, luego de disputar estos partidos inaugurales en Sudamérica, la cita planetaria se trasladará a España, Portugal y Marruecos, candidatura que corría con mayor ventaja para organizar la Copa del Mundo.