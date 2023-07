Consejeros oficialistas recurren a la Corte Suprema por enmiendas de oposición

Los consejeros del oficialismo ingresaron un reclamación ante la Corte Suprema por la inclusión de nuevos capítulos al proyecto de nueva Constitución, propuestos por consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano, a través de sus enmiendas al anteproyecto.



Según consigna Emol, desde el pacto Unidad para Chile, más el representante de pueblos originarios, alegan una supuesta infracción reglamentaria ante la posibilidad de sumar otros apartados al texto como busca hacer la oposición con capítulos de Fuerzas Armadas, más otros de Seguridad Pública y Defensoría de las Víctimas.



El recurso fue suscrito por los consejeros Julio Ñanco, José González, Paloma Zúñiga, Kinturay Melin, Alihuén Antileo, Christian Suárez, Alejandro Köhler, Marcela Araya, Jocelyn Ormeño, María Pardo, Yerko Ljubetic, Nancy Márquez, Karen Araya y Fernando Viveros.



“En lo principal, interpone reclamo del artículo 156 de la Constitución Política de la República por incorporación de nuevos capítulos; en el primer otrosí, interpone reclamo del artículo 156 de la Constitución Política de la República por modificación a la denominación de capítulos que indica; en el segundo otrosí, interpone reclamo del artículo 156 de la Constitución Política de la República por otras infracciones que indica”, se lee en el documento al que tuvo acceso el medio.



El hecho se produjo a pocas horas de que este lunes se realice la primera reunión entre las bancadas del oficialismo y la oposición para discutir posibles acuerdos, previo a la votación de enmiendas.



La ofensiva del oficialismo, causó molestia en algunos sectores de la oposición, desde en privado acusan al oficialismo de “boicotear” el proceso. A las 11:30 horas, habrá reunión de delegados con todas las bancadas y la mesa del Consejo Constitucional.



De esta forma, señalan desde el oficialismo en el texto que “venimos en interponer reclamo por infracción a las normas de procedimiento establecidos en la Constitución y en el reglamento a que se refiere el artículo 153 de la Constitución Política de la República, contra el Consejo Constitucional, representado por su Presidenta, doña Beatriz Hevia”.



Junto con enumerar y detallar las indicaciones que proponen la creación de nuevos capítulos en el texto constitucional, los consejeros oficialistas aseguran que “la presentación de estas enmiendas, que incorporan capítulos distintos a los fijados en la estructura aprobada por la Comisión Experta, se realiza con infracción a las normas establecidas en los artículos 71 y 72 del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional (en adelante ‘el Reglamento de Funcionamiento’) y 152 de la Constitución Política de la República, provocando un vicio esencial, que afecta la posibilidad de la deliberación democrática en el consejo, en tanto sólo podemos aprobar o rechazar el texto propuesto, sin que éste pueda ser objeto de enmiendas por parte de los reclamantes”.



Con ello, alegan que el reglamento “no contempla la presentación de enmiendas que contengan propuestas de capítulos distintas a las fijadas por la Comisión Experta, debido a que el reglamento aseguró la debida discusión y deliberación democrática de cada una de las propuestas”.



Agregan que “por el contrario, la presentación intempestiva y con infracción a las normas de procedimiento de capítulos nuevos, nos impide poder participar con nuestras propuestas de norma, no pudiendo intervenir en la deliberación sobre el contenido normativo de estas. De este modo, se nos ha dejado en la posición de limitarnos solo a aprobar o rechazar el texto propuesto en las enmiendas antes señaladas por quienes infringieron las normas de procedimientos, sin posibilidad de ser modificadas. Este es el perjuicio que provoca el vicio antes señalado, debiendo anular S.S. Excma. los actos individualizados”.



Por otra parte, se señala que “el vicio cuya infracción se denuncia acá, en cambio, es uno de carácter fundamental, es decir, esencial, en tanto importa el incumplimiento de reglas procedimentales fundamentales para la marcha del proceso, lo que es causado por la tramitación tanto por enmiendas que incorporan de hecho, nuevos capítulos no contemplados en el anteproyecto de la Comisión Experta, como aquellas enmiendas que modifican la denominación de los mismos, como explicaremos a continuación”.



En caso de que no se acoja su reclamo, los consejeros afirman que “lo único que nos quedaría sería estar a merced de la buena voluntad de los consejeros y las consejeras que, habiendo infringido las normas de procedimiento, estén dispuestos, luego, a incluirnos en el debate y construcción común de las normas. Esta es una desventaja inaceptable en un proceso constitucional”.



Por último, los consejeros oficialistas expresaron que “los capítulos no tienen carácter normativo en sí mismos: no son normas, en tanto no prescriben ni constituyen nada. Se trata, más bien, de elementos de organización interna de un texto jurídico, en virtud de los cuales se agrupan las normas, bajo ciertos títulos que anuncian su contenido”.