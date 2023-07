Consejo Constitucional: partidos presentan más de mil enmiendas y cerca de 375 son de Republicanos

En un discurso de seis minutos, el Mandatario remarcó que “las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando a la solución. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema, las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba, menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta”.