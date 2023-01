Contraloría investiga contratación de Osvaldo Andrade como asesor en municipio de San Carlos

Osvaldo Andrade, expresidente de la Cámara de Diputados y exministro del Trabajo durante el primer mandato de Michelle Bachelet, está siendo parte de una investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República (CGR).



Según detalló Radio Biobío, el organismo contralor está indagando la llegada del expresidente del Partido Socialista (PS) como “asesor experto” a la municipalidad de San Carlos, Región del Ñuble, además de otras irregularidades en la administración del alcalde Gastón Suazo Soto.



El exsecretario de Estado fue contratado el 13 de abril de 2022 como “apoyo a la administración municipal” bajo su consultora Inversiones AVUS Limitada. Por su trabajo recibía $2 millones mensuales.



La sociedad fue fundada en 2018 -y disuelta en octubre de 2022- por Andrade, su hijo y Adán Contreras Suazo. Este último es el blanco de la Contraloría, ya que Contreras Suazo es el administrador municipal de San Carlos, por lo que se investiga un posible conflicto de interés.



Además, justamente Andrade debía rendirle cuentas de sus labores al administrador municipal, junto con el director jurídico. Sin embargo, aseguró que quien requirió sus servicios fue el alcalde Suazo.



El exdiputado dijo a Radio Biobío que “en mi contratación no hay ninguna irregularidad. Lo que la Contraloría está investigando es si eventualmente hubiese un conflicto de interés respecto del administrador municipal en esa contratación”.



“En la comparecencia ante la Contraloría, el alcalde dijo expresamente -y eso me consta porque lo vi- que la decisión de esa contratación había sido una decisión de él. Eso consta en el procedimiento de la Contraloría”, sostuvo.



Añadió que “durante el año 2022 le entregué al municipio de San Carlos más de 100 informes, todos los cuales están debidamente entregados y recepcionados por la Contraloría. O sea, desde el punto de vista de la pega que yo hago yo no tengo ninguna observación. Reitero, quien me contrató fue el alcalde don Gastón Suazo”.



Una postura similar comparten desde la municipalidad, ya que aseguraron que la llegada de Andrade “no se reconoce como irregular, puesto que no fue el administrador municipal de aquel entonces quien realizó la contratación”.



“El requerimiento de contratación de Osvaldo Andrade había sido requerido en 2021 por parte del municipio, por ende, hubo acercamientos con dicho abogado en ese año, previo a la incorporación de don Adán Contreras Suazo como administrador municipal. Posteriormente a ello, la contratación de Osvaldo Andrade se concreta bajo un requerimiento presentado por el director jurídico del municipio”, agregaron.



Remarcaron en que “fue el propio alcalde quien realizó la contratación, puesto que es el único que tiene esa facultad”.