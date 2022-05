Convención Constitucional inicia este martes su etapa final: comisiones comienzan a votar las normas transitorias

(Hugo Covarrubias, académico de Trabajo Social de la Universidad Central): Vemos una forma de “anarcocuriosidad” en temas que para algunos son importantes, pero a la larga no tienen fundamento y se van diluyendo en las votaciones al no conseguir los dos tercios. Este fenómeno ha hecho que la gente vaya perdiendo el fervor por una nueva Constitución para Chile. Más que certezas origina incertidumbre a la opinión pública. No desperdiciemos esta oportunidad histórica por no llegar acuerdos transversales. Si fracasamos, seguiremos en un país en que, como lo decía Nicanor Parra, “la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”.