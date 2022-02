Convención: Patricio Fernández asegura que hay disposición de conversar “con todos lados”

El constituyente Patricio Fernández se refirió al trascendental momento por el que pasa la Convención Constitucional, en el cual se están discutiendo, en las diversas comisiones conformadas, las primeras propuestas que podrían incluirse en la nueva Carta Magna.



En ese sentido, el convencional se mostró abierto a dialogar con los distintos sectores: “El comenzar a generar diálogo, encuentro y articulación es algo que también es muy importante. Yo no puedo hablar de lo que pasa con todos, sí puedo hablar de lo que pasa en el Colectivo Socialista, donde la conciencia de que estamos pasando por un momento de cuestionamiento y que a muchos en la población le está generando incertidumbre, existe a cabalidad”.



“En la comisión de Derechos Fundamentales, donde veo creciente también esa preocupación por lo menos en grupos como el Frente Amplio o Independientes no Neutrales, y tengo la impresión que más allá de eso también”, expresó a EmolTV.



Ante los comentarios que emplazaban al Frente Amplio y el Colectivo Socialista a “liderar un texto más razonable”, Fernández recalcó la importancia de “entender que la razón de eso no es que tengan la obligación moral ni que sea evidente que caiga sobre ellos esa obligación”.



“Hay unos grupos que habitan más bien en el centro del arco de la Convención, que son los ejes articuladores. Entonces, si no es el Frente Amplio que además es partido de gobierno con el Colectivo Socialista que ocupa ese mismo lugar de participación en ese proceso, quién va a ser. Por lo tanto, algo ahí recae y algo quisiéramos llevar adelante”, indicó.



Además, el convencional resaltó que hay que entender ciertas características del órgano constituyente, pues “a diferencia del Parlamento, esto no tiene bancadas sólidas con un representante de cada una de ellas que se reúnen una vez a la semana para bajar la línea a todo el resto de los participantes. Acá no se da eso, eso este es un espacio de gran dispersión, donde hay 101 de 154 que somos independientes, donde los lazos partidarios no se dan del todo”.