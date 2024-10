“¡Córtala con Gareca!”: Medio argentino critica a Vidal por sus fuertes dardos contra el “Tigre”

Los fuertes dardos que lanzó Arturo Vidal este martes en contra del técnico de La Roja, Ricardo Gareca, generaron diferentes reacciones en nuestro país y también a nivel internacional.

En medio de una conferencia de prensa, el volante de Colo Colo se refirió el mal momento que atraviesa la selección chilena, y apuntó duramente contra el “Tigre”. “Yo estoy afuera de la selección, no fui considerado para la Copa América, para las Clasificatorias y eso molesta. ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la misma experiencia? ¿O más partidos que yo? No. La selección está mal y todos lo saben. Me molesta que no se diga”, dijo el “King”.

Asimismo, añadió que “es difícil, no le veo rumbo a la selección. Nos enfrentamos a dos de las mejores selecciones de hoy como Brasil y Colombia, donde no tenemos jugadores con experiencia, hay que saber en qué momento citar a los jóvenes. Si quieres tirar a la basura las Eliminatorias prueba, pero aún hay chances”.

Las palabras del ex Barcelona generaron polémica, y traspasaron la Cordillera. Es que el conocido medio argentino, El Gráfico, criticó a Vidal por sus declaraciones. “Otra más de Vidal, y van… ¡Córtala con Gareca!”, tituló el citado medio.

“Es un enorme ídolo del fútbol chileno y multicampeón de exitosísima trayectoria, pero en las últimas semanas fue más noticia por el alto voltaje de sus polémicas declaraciones que por lo que hizo dentro del campo de juego”, añadieron.

A la vez, mediante sus redes sociales informaron que “Arturo Vidal volvió a cuestionar a Ricardo Gareca luego de no tenerlo en cuenta en la convocatoria. El chileno sigue enojado por la decisión del técnico argentino de dejarlo afuera de la Selección de Chile (…). Vidal la tiene con Gareca”.