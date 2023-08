Corte Suprema confirmó desafuero de diputada Cordero tras querella por injurias de senadora Campillai

La Corte Suprema confirmó la tarde de este lunes el desafuero de la diputada María Luisa Cordero (independiente, bancada RN) en una querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillai (independiente).



En decisión de mayoría, el Pleno del máximo tribunal, luego de escuchados los alegatos de las partes, determinó confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que el 20 de junio pasado privó de inmunidad parlamentaria a la diputada Cordero, disponiendo su desafuero. En los próximos días se dará a conocer el texto íntegro de la sentencia.



El pasado 8 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero contra la diputada María Luisa Cordero, petición que se hizo en el marco de la querella por el delito de injurias graves que presentó la senadora Fabiola Campillai, quien fue atacada públicamente por su par de la Cámara Baja.



Según consignó el tribunal de alzada, el pleno escuchó los argumentos de las partes y posteriormente se votó a favor de la solicitud de pérdida de inmunidad de manera unánime.



En marzo, Cordero aseguró que la senadora estaba mintiendo sobre su ceguera, la cual fue causada por el disparo de una lacrimógena hacia su rostro por parte de Carabineros bajo el contexto del despliegue policial por el estallido social de 2019, cuando Campillai esperaba locomoción para ir a trabajar. También perdió el gusto y el olfato a raíz de los graves apremios ilegítimos.



“Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega”, dijo la diputada en el programa “Sentido Común”, de Radio El Conquistador, agregando que “tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total”.



Días después, la abogada de la senadora, Alejandra Arriaza, detalló que “las expresiones vertidas por la diputada Cordero están marcadas por un ánimo injuriandi, es decir, la intención de deshonrar, menospreciar y otorgar falsos antecedentes respecto de la senadora Campillai”.



Por su parte, la afectada señaló que “cuando yo supe de los dichos de la doctora, fue un ataque terrible, muy violento, discriminatorio y además revictimizante, no tan solo para mí sino también para mi familia que sufrió al igual que yo, porque mis hijos también tienen redes sociales y ellos escuchan y ven lo que hay”.



La parlamentaria independiente integrante del comité de senadores del Frente Amplio sostuvo que Cordero “es una persona negacionista, yo no tengo que demostrar que estoy ciega, es ella la que va a tener que demostrar que yo veo y les aseguró que va a perder esta querella”.