Corte Suprema resuelve remover a 11 jueces que realizaron viajes mientras se encontraban con licencia médica

La Corte Suprema resolvió este viernes remover, en un fallo dividido, a 11 jueces que realizaron viajes mientras se encontraban con licencia médica.

Esto en el marco de la revisión de los antecedentes sobre el uso irregular de estos permisos, consignó Radio Cooperativa.

El pleno del máximo tribunal terminó el miércoles la etapa de alegatos de los cuadernos de remoción que se siguen contra 58 jueces del país, acusados de falta a la probidad.

Este jueves, en el pleno realizado, se acordó el caso de tres jueces y este viernes se sumaron otros ocho.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que “el pleno resolvió remover, en votación dividida, a 11 integrantes de la judicatura. Considerando que no mantuvieron el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental”, consignó Emol.



El pleno determinó asimismo “rechazar la remoción de 26 miembros de la judicatura, pues respecto de 7 no se alcanzó el quórum de 11 votos requeridos por la Carta Fundamental; respecto de 15, debido a que así lo decidió la mayoría de los miembros del pleno, y respecto de 4 se produjo un empate en la votación”.

De acuerdo a lo señalado por Chevesich, también se determinó como medida cautelar la “suspensión de sus funciones hasta que la resolución se dicte y quede ejecutoriada”.



Chevesich detalló además que el tribunal dispuso abrir una investigación sumaria disciplinaria a cargo del Fiscal Judicial de la Corte Suprema “para investigar las filtraciones que han surgido ayer y hoy”.

