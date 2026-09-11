Kast: “Tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas no mirar el futuro de nuestra nación”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a los 53 años desde el Golpe de Estado, luego que el Gobierno decidiera no realizar una acto formal en conmemoración de esta fecha.



Desde Corral, Región de Los Ríos, el Mandatario sostuvo que “hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas publicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos”.



“La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones. Es muy probable que aquí mismo en Corral hayan sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años atrás”, añadió.



Kast afirmó que “ese es el sentido de hoy día estar acá, preocupados de aquellas personas que sufrieron situaciones terribles, que hoy día nos acompañan (….) Es estar junto a nuestros compatriotas, qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos”.



Añadió que “así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación”.



El Presidente señaló que “está claro que estamos trabajando por Chile y no hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”.