Home Nacional "kast: “tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas no mir..."

Kast: “Tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas no mirar el futuro de nuestra nación”

Desde Corral, Región de Los Ríos, el Mandatario sostuvo que “hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas publicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos”. “La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones. Es muy probable que aquí mismo en Corral hayan sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años atrás”, añadió.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast: “Tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas no mirar el futuro de nuestra nación”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a los 53 años desde el Golpe de Estado, luego que el Gobierno decidiera no realizar una acto formal en conmemoración de esta fecha.

Desde Corral, Región de Los Ríos, el Mandatario sostuvo que “hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas publicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos”.

“La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones. Es muy probable que aquí mismo en Corral hayan sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años atrás”, añadió.

Kast afirmó que “ese es el sentido de hoy día estar acá, preocupados de aquellas personas que sufrieron situaciones terribles, que hoy día nos acompañan (….) Es estar junto a nuestros compatriotas, qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos”.

Añadió que “así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación”.

El Presidente señaló que “está claro que estamos trabajando por Chile y no hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”.

Gobierno por 11 de septiembre sin acto oficial: “Nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años que ya pasaron”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Corte Suprema resuelve remover a 11 jueces que realiza...

La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, dijo que “el pleno resolvió remover, en votación dividida, a 11 integrantes de la judicatura, considerando que no mantuvieron el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental”, consignó Emol.

Leer mas
Nacional
Decretan internación provisoria para sujeto que se atr...

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida cautelar en un recinto hospitalario de Gendarmería, debido a que “tiene ciertas condiciones cognitivas que hacen necesario su procedimiento especial”, según informó el fiscal Marcelo Cabrera.

Leer mas
Nacional
Qué considerar al elegir ropa para niños para paseos, ...

Una salida familiar requiere ropa que acompañe el movimiento y se adapte a los cambios de temperatura. Conoce qué materiales, diseños y características conviene considerar para elegir prendas cómodas y resistentes para los niños.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/