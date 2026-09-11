Qué hacer en Santiago: 3 restaurantes para probar comida india

La gastronomía india se ha consolidado como una de las alternativas internacionales con mayor presencia en Santiago. Currys, preparaciones al tandoor, samosas, naan y platos condimentados forman parte de una cocina que cada vez suma más seguidores en la capital.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar sabores diferentes, existen restaurantes especializados que ofrecen distintas aproximaciones a la cocina india. A continuación, conoce tres alternativas para disfrutar desde preparaciones tradicionales hasta propuestas más sofisticadas.

Qué hacer en Santiago: una experiencia de cocina india en Providencia

Rishtedar

Dirección: Av. Holanda 160, Providencia.

Rishtedar es uno de los restaurantes indios más reconocidos de Santiago. Su propuesta combina recetas tradicionales de la India con una presentación contemporánea y una experiencia gastronómica pensada para compartir.

Su carta incluye preparaciones vegetarianas, carnes, pollo, pescados y mariscos. Entre sus alternativas se encuentran samosas, pollo al tandoor, paneer tikka y diferentes platos preparados con especias.

Además, el restaurante cuenta con locales en Providencia, Vitacura, La Reina y La Dehesa. La variedad de sucursales permite elegir distintos sectores de Santiago para conocer su propuesta gastronómica.

Qué hacer en Santiago: comida india en pleno centro

New Horizon

Dirección: Merced 565, Santiago.

New Horizon es una alternativa para quienes quieren probar comida india en pleno centro de la capital. Su ubicación en calle Merced permite combinar la visita con un recorrido por el Parque Forestal, Bellas Artes o el barrio Lastarria.

El restaurante cuenta con una propuesta centrada en la gastronomía india y reúne diferentes preparaciones condimentadas. Sus opciones permiten acercarse a sabores tradicionales sin necesidad de salir de Santiago Centro.

Por su ubicación y propuesta, puede ser una alternativa para quienes buscan un restaurante de comida india después de recorrer algunos de los principales atractivos turísticos del sector.

Qué hacer en Santiago: una alternativa más sofisticada en Vitacura

Majestic

Dirección: Av. Presidente Kennedy Lateral 5600, Vitacura.

Majestic ofrece una experiencia diferente para quienes buscan conocer la gastronomía india en Santiago. Su propuesta apunta a una cocina más sofisticada, con preparaciones tradicionales y una cuidada presentación.

Entre los platos que destacan dentro de la gastronomía india se encuentran preparaciones como el Rogan Josh y el Murgh Tikka Masala. El restaurante también trabaja con diferentes especias y técnicas tradicionales.

Su ubicación en Vitacura lo convierte en una alternativa para una salida especial. Majestic puede ser una opción para quienes buscan acercarse a la comida india en un ambiente más formal y elegante.

Tres formas de acercarse a la gastronomía india

La cocina india ofrece una gran variedad de sabores y preparaciones que van mucho más allá del curry. Las especias, el tandoor, los panes y las diferentes combinaciones de carnes y vegetales permiten descubrir una gastronomía diversa.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar comida india, Rishtedar, New Horizon y Majestic ofrecen tres alternativas diferentes para comenzar un recorrido por esta gastronomía en la capital.