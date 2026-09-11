Qué hacer en Santiago: descubre cuáles son los locales ganadores de The Top Asia 2026 y dónde encontrarlos

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer algunos de los restaurantes asiáticos que fueron reconocidos por el público, The Top Asia 2026 reúne a los locales más votados de la capital en esta edición. Este ranking destaca a los establecimientos que recibieron mayor apoyo en la votación.

Entre los primeros lugares aparecen restaurantes especializados en comida árabe, india, coreana y sushi. Además, algunos de estos locales recibieron reconocimientos en categorías como Mejor Shawarma, Mejor Sushi, Mejor Comida Coreana y Mejor Asiático 2026.

Qué hacer en Santiago: conoce los primeros lugares del ranking de The Top Asia 2026

Mashallah

Dirección: Teatinos 626, Santiago, Región Metropolitana.

Mashallah fue elegido como el ganador del primer lugar de The Top Asia 2026 y también obtuvo el reconocimiento al Mejor Shawarma, destacando por su propuesta de cocina árabe.

Entre las preparaciones que llevaron al local a conseguir este reconocimiento se encuentran el Shawarma de Pollo, preparado con pan árabe tostado al grill, pollo marinado al estilo árabe, falafel, vegetales frescos, pepinillos, salsa tarator de sésamo y salsa toum de ajo, acompañado de papas fritas rústicas.

También está el Shawarma de Falafel, una alternativa vegana que combina falafel crocante, vegetales, pepinillos, salsa tarator y salsa toum de ajo en pan árabe, acompañado de papas fritas. A esto se suma el Hummus y Kibbeh, que reúne hummus de garbanzos y tahine con dos kibbeh rellenos de carne, cebolla frita y nueces, además de pan árabe.

Koychi

1)Dirección: Av Presidente Kennedy 5413, Parque Arauco, Las Condes.

2)Dirección: Av Padre Hurtado Sur 875, Mallplaza Los Dominicos, Las Condes.

3)Dirección: Av Vicuña Mackenna Oirente 7110, Mallplaza Vespucio, La Florida.

4)Dirección: Jose Manuel Infante 1373, Providencia.

5)Dirección: Av Nueva Providencia 1681, Providencia.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer uno de los locales reconocidos en The Top Asia 2026, Koychi obtuvo el segundo lugar de la competencia y, además, se quedó con el primer lugar en la categoría de Mejor Comida Coreana.

Para esta edición, Koychi participó con su Tteokbokki Rosé, una versión moderna del clásico plato coreano. La preparación combina masitas de arroz con una cremosa salsa tipo rosé, queso fundido, choclo y fideos de camote, además de un toque ligero de picante.

Sushi Ryge

1)Dirección: Lo Beltrán 1771, Vitacura.

2)Dirección: Manuel Montt 1221, local 207, Providencia.

3)Dirección: Carlos XII 124, Las Condes.

4)Dirección: Santos Dumont 901, local 13, Recoleta.

5)Dirección: Av Larraín 6738, La Reina.

6)Dirección: Vicente Valdes 85, La Florida.

Si eres fanático del sushi, Sushi Ryge es otro de los locales que formó parte de The Top Asia 2026 en el top 3, ademas de ser elegido como mejor sushi. Para esta competencia, el restaurante presentó tres preparaciones: Gratinado Roll, Nikkei Roll y Maguro Crunch. Las tres preparaciones también aparecen actualmente dentro de la carta de Sushi Ryge.

El Gratinado Roll lleva camarón furay, palta y queso crema, envueltos en una plaqueta de salmón gratinada con mayonesa de ají amarillo. La preparación se termina con salsa teriyaki y camote al hilo. Por otro lado, el Nikkei Roll combina camarón furay y palta, coronados con ceviche de salmón y camarón y salsa acevichada.

Finalmente, el Maguro Crunch se prepara con atún, camarón, queso crema y cebollín, envuelto en palta y acompañado de salsa acevichada y papas al hilo. Esta última preparación se caracteriza, además, por ser una alternativa sin arroz.

Qué hacer en Santiago: revisa los locales que completan el Top 5 de The Top Asia 2026

Arabian

Dirección: Catedral 1462, Santiago, Región Metropolitana.

Dirección: Dardignac 058, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres probar preparaciones de la gastronomía árabe, Arabian fue otro de los locales reconocidos en The Top Asia 2026, donde obtuvo el cuarto lugar de la competencia. Para esta edición, el restaurante participó con tres alternativas de su carta: Shawarma de Pollo, Shawarma de Pollo/Falafel y Shawarma de Falafel.

El Shawarma de Pollo consiste en un enrollado de pollo envuelto en pan libanés, acompañado de vegetales frescos como lechuga, tomate, cebolla, rábano y perejil, o con ensalada tabulé, además de papas fritas. Por su parte, el Shawarma de Pollo/Falafel combina pollo con croquetas de falafel y los mismos acompañamientos, incluyendo dos unidades adicionales de falafel.

Finalmente, el Shawarma de Falafel ofrece una alternativa preparada con croquetas de garbanzo, envueltas en pan libanés y acompañadas de vegetales o ensalada tabulé, junto con papas fritas.

Rishtedar

1)Dirección: Holanda 160, Providencia.

2)Dirección: Av Vitacura 5461, Vitacura.

3)Dirección: Príncipe de Gales 6500, La Reina.

4)Dirección: El Rodeo 12850, local 74, Lo Barnechea.

Si buscas qué hacer en Santiago, Rishtedar Restaurant fue otro de los locales destacados en The Top Asia 2026. El restaurante recibió el reconocimiento como Mejor Asiático 2026, destacando por su propuesta inspirada en los sabores y preparaciones tradicionales de la India.

Rishtedar participó con The Top Butter Chicken, una preparación de pollo cocinado en una cremosa salsa de tomate, mantequilla y especias masala, acompañada de naan tradicional. Este plato es también parte de la carta actual del restaurante.