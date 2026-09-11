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Decretan internación provisoria para sujeto que se atribuyó el crimen de Mariana Sepúlveda 

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida cautelar en un recinto hospitalario de Gendarmería, debido a que “tiene ciertas condiciones cognitivas que hacen necesario su procedimiento especial”, según informó el fiscal Marcelo Cabrera.

Leonardo Medina
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Decretan internación provisoria para sujeto que se atribuyó el crimen de Mariana Sepúlveda 

Este viernes se realizó la audiencia de formalización de cargos contra Ghislaín Quiroz Carrizo, sujeto que se atribuyó el crimen de Mariana Sepúlveda, joven que desapareció el año 2008 en la comuna de Conchalí.

El tribunal decretó la internación provisoria del individuo de 42 años. A su vez, dispuso que cumpla dicha medida cautelar en un recinto hospitalario de Gendarmería.

Al respecto, el fiscal Marcelo Cabrera explicó que “el imputado tiene ciertas condiciones cognitivas que hacen necesario su procedimiento especial. Para estos efectos ya se dispuso un peritaje por parte del Servicio Médico Legal”.

“Estamos a la espera de este y será fundamental para efectos de ver cómo se continúa la causa bajo un procedimiento especial o bajo un procedimiento ordinario”, añadió.

En tanto, el sujeto fue formalizado por homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal. Lo anterior, ya que confesó haber enterrado el cuerpo en su vivienda y después presuntamente lo sacó para arrojar sus restos en otros lugares.

Los hechos quedaron al descubierto el domingo pasado, cuando el imputado -que era vecino de la joven de 19 años- se presentó ante la 5a. Comisaría. Aquí, relató que le había quitado la vida para luego enterrar el cuerpo en una de las habitaciones de su vivienda en pasaje Logroño. Cinco años más tarde, supuestamente trasladó los restos hacia otro lugar.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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