Crisis de seguridad: Alcaldes se reunieron con Monsalve en La Moneda y tras la cita se declararon “decepcionados”

Alcaldes de diversas comunas se reunieron la tarde de este miércoles con el subsecretario del Interior, en La Moneda, para tratar la crisis de seguridad que afecta al país.

Asistieron los ediles de las comunas de Padre Hurtado, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Peñalolén, Estación Central, San Miguel y Talcahuano.



Al término de la cita, los jefes comunales coincidieron en que lo que se necesita son acciones concretas, porque “los diagnósticos ya están” y se declararon decepcionados.

Según informó Emol, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), contó que en la citalos jefes comunales solicitaron una serie de medidas al subsecretario, incluida la declaración de Estado de Emergencia en la Región Metropolitana o bien la utilización de la ley de protección de infraestructura crítica. Sin embargo, no obtuvieron las respuestas que esperaban.

“Me voy profundamente decepcionado. Me queda claro que el espíritu del Gobierno tiene una seria contradicción con poner mano dura para enfrentar la delincuencia. A nosotros no nos sirve que el Gobierno en una reunión de esta naturaleza, en el mismísimo Palacio de La Moneda, simplemente nos describan lo que hacen en vez de plantearnos medidas contundentes, claras, para ponerle atajo a esta situación de violencia. El mismo subsecretario reconoció que Chile vive desde el 2022 una crisis en seguridad que es descomunal, sin embargo, no vemos las acciones”, remarcó..



Felipe Muñoz, alcalde de la comuna de Padre Hurtado, donde fue asesinado este martes un niño de 5 años en un presunto ajuste de cuentas, dijo que “los municipios no tenemos las herramientas técnicas, no tenemos las herramientas normativas y jamás vamos a poder enfrentarnos al nivel de armas que tienen hoy día los delincuentes en nuestro país”.



“Creo que esta reunión fue de dulce y de agraz. Escuchamos diagnósticos y propuestas a futuro, pero lo que requerimos ahora son acciones concretas para darle tranquilidad a nuestra población. Necesitamos acciones para enfrentar la crisis de seguridad pública que afecta al país y es eso lo que hay que atacar”, agregó.



En cuanto el decretar Estado de Excepción en la Región Metropolitana, el jefe comunal dijo que es una opción que será estudiada por el Ejecutivo, de acuerdo a lo que les informó Monsalve.



“Una medida puede ser el Estado de Excepción y compromisos para generar mayores espacios de trabajo con las policías, lo importante es que se hagan. Él dijo que se va a revisar, en razón a lo que se proponga de nuestra parte como alcaldes”, indicó.



Junto a Manuel Monsalve estuvo presente en la reunión el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monrás, y el director general de la PDI, Sergio Muñoz.