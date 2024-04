Daniela Aránguiz apunta contra Monserrat Álvarez por dichos sobre la separación de Carla Jara

Luego de los cuestionamientos que realizó Monserrat Álvarez en “Contigo en la mañana”, por la exposición que ha tenido la polémica separación de Carla Jara y Francisco Kaminski, la panelista de “Sígueme”, Daniela Aránguiz, arremetió contra la animadora del matinal de Chilevisión.

En concreto, mientras comentaban en el matinal la entrevista de Jara en “Podemos Hablar”, Álvarez deslizó una crítica en contra de la ex “Mekano” y Kaminski, al mencionar que “tenían la opción de hacer algo más piola (…). La rabia no te tiene que cegar, si es que por ejemplo tú tienes hijos, encuentro que esto es un despropósito absoluto. Que tú seas famoso, no implica que tengas la obligación de ventilar”.

Bajo este contexto, y según consignó La Cuarta, Aránguiz, en el reciente capítulo de “Sígueme”, apuntó contra la periodista, señalando que “hoy día yo escuchaba a Monserrat en el matinal, y quedé impactada como una periodista puede decir, ella que es entrevistadora, que la niña se quede callada. Que no ventile su vida privada hablando del tema”.

“Lo encontré un comentario tan desafortunado, que hasta Julio quedó en shock, que le dijo ‘yo no estoy diciendo eso’. Como saliendo de ahí, ‘esa es tu opinión y esta es la mía’”, añadió.

Asimismo, expresó que “ella también habla de la vida privada de las demás personas, sean públicas o no sean públicas”.

Por su parte, la conductora del programa de TV+, Julia Vial, indicó que Álvarez “tiene una cosa en contra de la farándula”.

“La mira desde la perspectiva más alta, y la verdad es que lo que hace ella, tal como dices tú, también es farándula. Por eso lo digo, porque lo que ella hace también es farándula”, sostuvo.