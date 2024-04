Daniela Aránguiz realiza descargo por violento asalto a estilista: “Qué nivel de inseguridad”

Impacto provocó este lunes una angustiante situación que vivió el estilista Jean Bohus, tras sufrir un violento asalto en un supermercado Jumbo de Chicureo, en donde fue víctima del robo de su auto, recibiendo una puñalada en el abdomen y un disparo en una pierna.

El propio Bohus, que es conocido por trabajar con diversas figuras de la televisión, publicó un video en sus redes sociales luego de ser asaltado, y este martes, después del revuelo que generó el incidente, Daniela Aránguiz, quien es cercana al estilista, realizó un duro descargo y actualizó el estado de salud de su amigo.

“Estamos viviendo momentos indignantes como país. No hay seguridad, ayer uno de mis mejores amigos fue asaltado a las 7-8 de la noche en el supermercado, eso es lo que yo no puedo entender. Cómo no podemos ir al supermercado, qué nivel de inseguridad estamos viviendo como país, no se hace nada”, manifestó la panelista de “Sígueme” en sus historias de Instagram.

Asimismo, expresó que “no sé si encontraron el auto, le robaron las cosas y no les bastó, esperaron a que llegara para poder robarle su auto”.

“Estamos viviendo un nivel de agresividad terrible, qué inseguridad más grande, gracias a Dios el Jean está bien, está estable. Herido pero está hospitalizado, no tiene riesgo vital”, añadió.

Por último, comentó que “ahora a esperar que se recupere, pero este trauma lo va a tener toda la vida, por eso pido que pongamos un poco más de ojo y andemos con cuidado”.