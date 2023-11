Daniella Campos desclasifica antigua pelea entre Iván Zamorano y Marcelo Salas: “Fue por una mujer”

Durante el capítulo de este martes del programa de TV+, “Sígueme”, Daniella Campos reveló una antigua pelea que habrían tenido Iván Zamorano y Marcelo Salas, confesando que las dos exfiguras de La Roja supuestamente se enfrentaron “por una mujer”.

De acuerdo a la modelo, expareja de “Bam Bam”, los integrantes de la recordada dupla “Za-Sa”, protagonizaron varios “cruces” al interior del camarín de la selección chilena.

“Hay cosas que no puedo revelar, porque hay cosas que tienen que ver con códigos entre las personas que yo conozco, pero puedo decir que dentro del camarín había hartas peleas”, manifestó de entrada Campos, según consignó La Cuarta.

Posteriormente, detalló que “puedo decir que entre Iván y Marcelo hubo una disputa muy grande, una pelea muy grande (…); nunca fueron tan amigos (…), en el camarín ardía Troya”.

“Esta pelea fue delante de todos sus compañeros, se supo públicamente en esa época, fue por una mujer, esto fue en la eliminatoria de Francia 98”, añadió.

Asimismo, luego de que sus compañeros le preguntaran si ella fue el motivo de esta pelea, declaró que “yo no voy a decir nada, no voy a romper esos códigos, lo que sí puedo confirmar es que no tenían una buena relación (…); acuérdense, estoy hablando en el tiempo en que Marcelo era soltero, todavía no se casaba”.

“No sé si estaban enamorados, pero a lo mejor les gustaba la misma mujer”, explicó.

Por último, mencionó que “eran como amigos y rivales, como por ahí va la cosa (…); creo que ambos querían lo mismo siempre, habría una constante competencia”.