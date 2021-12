De la Carrera asegura que “Kast me pidió la renuncia” al Partido Republicano

Gonzalo de la Carrera, diputado electo del Distrito 11, aclaró que él no renunció al Partido Republicano, sino que fue el excandidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien le pidió la renuncia.



A través de un video, el futuro parlamentario explicó que “yo no renuncié a Republicanos, José Antonio Kast me pidió la renuncia y estoy muy triste. No soy un traidor, no he abandonado a nadie”.



“A todos mis electores les quiero decir que quiero seguir representando las ideas republicanas en el Congreso, ahora con más libertad para no molestar a nadie”, agregó.



De la Carrera afirmó que “yo tengo un estilo particular, un estilo que va directo al grano, ese estilo incomoda al partido, lo entiendo”.



Añadió que “les quiero contar que cuando las ideas de libertad estaban vedadas en todos los medios de comunicación, yo les abrí las puertas y llevo más de cuatro años compartiendo con José Antonio y pretendo seguir haciéndolo de una manera distinta, donde la independencia mía no afecte al partido y por lo tanto podamos coordinarnos y podamos aprobar o votar leyes en conjunto, trabajando en equipo”.



“La derecha hoy día necesita estar unida, nadie sobra y por lo tanto desde afuera, como independiente, pretendo seguir colaborando con el proyecto republicano”, aseguró.



“Espero que me entiendan y creo que esta libertad nos va a ser muy bien a todos”, concluyó.