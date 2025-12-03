Debate Archi: Kast rechaza expropiación de la megatoma de San Antonio y Jara afirma que “no es solución perfecta”

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile) y José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) se enfrentaron este miércoles en el penúltimo debate antes de la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre.

A las 8:00 horas se dio inicio al evento, que se extendió por más de dos horas y media y se realizó en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en Providencia.

El primer bloque del debate, centrado en contingencia y actualidad, estuvo marcado por dos grandes temas: la migración irregular y las megatomas de terreno, y las propuestas económicas y laborales, incluyendo cuestionamientos sobre probidad y ética a los asesores de ambos candidatos.

José Antonio Kast rechazó la expropiación de 100 hectáreas anunciada por el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, para solucionar la megatoma de San Antonio, y afirmó que sólo es una medida “dilatoria”, porque el desalojo debería ejecutarse debido al fallo judicial.



“A comienzo de este año, el señor ministro dijo que había reunido a todas las personas y que iba a hacer una especie de compra vía cooperativa, con eso ganó 6 meses para no cumplir el fallo judicial. Ahora, promete comprar 100 hectáreas, seguramente para dilatar de nuevo el fallo judicial, y esto es una mala manera de ejercer Gobierno”, señaló el abanderado.

“Si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el Gobierno debería haber aplicado eso”, añadió.

“Hoy día las personas se sorprenden cuando uno dice que tienen que hacer cumplir la ley, y los fallos también. Es evidente que para lograr el Estado de Derecho, para poder vivir en paz, para recuperar la seguridad, para que las organizaciones criminales no se vayan tomando terrenos, asesinen a los dueños de los terrenos, bueno, hay que cumplir la ley”, indicó.



Además, advirtió que las familias deberían “prepararse, igual que se hizo en el campamento Dignidad (de La Florida), con todo el respeto, con todo el cuidado de sus bienes, y tendrá que disponer la autoridad los medios de transporte para que ellos trasladen sus bienes. Si no lo hacen, bueno, se aplica la ley y nosotros no queremos llegar a una situación de conflicto”.



“Las familias, así como llegaron ahí, tendrán que revisar dónde estar, y, sino, la autoridad tendrá que buscar un lugar para ir acomodándolos hasta que ellos encuentren un lugar, pero también con plazos determinados”, enfatizó.

Jara respalda expropiación, pero admite que “no es solución perfecta”

Jeannette Jara respaldó la expropiación de 100 hectáreas anunciada por el Gobierno para solucionar a megatoma de San Antonio, pero admitió que no es lo ideal.



“Creo que los fallos hay que cumplirlos y las tomas son ilegales. Dicho eso, el caso de la toma de San Antonio es una excepción en política pública”, sostuvo.

“Creo que no es la solución perfecta, es la solución que se pudo”, agregó.

También expresó que “no corresponde gobernar con eslóganes, sino con la realidad que uno tiene. Desalojar 10 mil familias y dejarlas a la buena de Dios es una tremenda irresponsabilidad”.



“Las medidas que se tomaron dentro del marco legal, que permiten la expropiación, me parecen una solución porque quienes vendían los terrenos van a recibir el valor comercial; quienes estaban en la toma van a poder contribuir a la urbanización y construcción de viviendas y acceder a su casa propia”, añadió.



En todo caso, advirtió que en su eventual gobierno “en todas las tomas yo voy a desalojar, porque no corresponden. En una megatoma voy a hacerme cargo de la realidad”.