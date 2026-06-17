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Decretan nueva preemergencia ambiental en la Región Metropolitana

Por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente Metropolitana, la delegación decretó preemergencia para el resguardo de la salud de la población. Hasta la fecha se han registrado cuatro preemergencias y 15 alertas ambientales.

Patricia Schüller Gamboa
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Decretan nueva preemergencia ambiental en la Región Metropolitana

La Delegación Presidencial decretó una nueva preemergencia ambiental en la Región Metropolitana para este miércoles 17 de junio. Esto debido a las malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago.

La tarde de este martes, las estaciones de medición de Cerrillos, El Bosque, Quilicura, Cerro Navia, Pudahuel y Parque O´Higgins, registraron niveles de alerta ambiental.

Sin embargo, por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente Metropolitana, la delegación decretó preemergencia para el resguardo de la salud de la población. Hasta la fecha se han registrado cuatro preemergencias y 15 alertas ambientales.

Este miércoles, la restricción para vehículos con sello verde afecta a patentes terminadas en 2 y 3, entre las 7:30 y 21 horas.

Además, todos los vehículos menores sin sello verde no podrán circular dentro del anillo Américo Vespucio, en tanto que fuera del anillo la restricción afectará a las patentes 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

En tanto, los vehículos de transporte de carga con sello verde tendrán restricción dentro del anillo de Américo Vespucio para patentes terminadas en 4 y 5. La medida rige entre las 10 y 18 horas. Fuera del anillo, no pueden circular patentes terminadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo mismo para los buses de transporte privado.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos pellets, en toda la región.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

En tanto, el Ministerio de Educación sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, idealmente realizándolas bajo techo.

Finalmente, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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