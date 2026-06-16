Defensor de Grau reitera que debe acogerse la cuestión previa

El abogado Patricio Zapata, defensor de Nicolás Grau, expuso ante la comisión de diputados que revisa la Acusación Constitucional contra el exministro y reiteró que debe acogerse la cuestión previa, es decir, que la AC no tiene fundamento.



Su argumento se basó en que Grau no causó deterioros de las cuentas fiscales y que los diputados que lo acusaron armaron un escenario “catastrofista”. Y carente de sustento jurídico.



Según dijo, “los diputados acusadores no han logrado encontrar ni una sola norma que establezca con mínima precisión un deber o una prohibición.



“Con buena voluntad, uno podría pensar, quizá, en una de esas, que de alguna de las normas que citan podría alguien extraer algún tipo de deber genérico”, añadió Zapata.



Agregó que “vamos a ver cuáles son esas normas que se invocan. Pero no hay nada en la acusación que logre identificar una regla jurídica”.



También enfatizó que la cuestión previa “está prevista en nuestra legislación para efectos de evitar que se entre a una discusión de fondo si es que el escrito no satisface ciertos mínimos de consistencia, de lógica interna. No acuso falta de lógica, sino que de lógica interna de los argumentos”.



Para Zapata, “el problema principal de la acusación es que no logra explicar la conexión entre ciertos actos u omisiones y la infracción de normas constitucionales o legales”.



“No basta con decir que el ministro fue ministro, o que bajo la gestión del ministro se dieron a conocer ciertos informes que tienen tales y cuales características, y citar después normas constitucionales y normas legales. La clave está en conectar estas dos cuestiones”,indicó.