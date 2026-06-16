Presidenta del FA: “Tener a un provocador en las finanzas públicas me tiene muy inquieta”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió a la indicación ingresada por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal. También criticó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por su manejo con ese proyecto y la megarreforma.



En conversación con Tele13 Radio, Martínez sostuvo que “hay hartas preguntas que todavía me quedan y tengo muchas intenciones que ojalá se pueda dar un buen debate en el Congreso”.



“Creo que hasta el momento ha sido bien complejo intentar aportar al debate con ciertos principios, o también miradas, que en este caso además se recogieron después de mucho tiempo de discusión”, añadió.



“Este es un proyecto que lleva 27 años discutiéndose en el Congreso. Y que el año pasado había logrado un cierto grado de consenso”, recordó.

Dudas con el financiamiento del seguro de cesantía

Martínez también planteó dudas con que el financiamiento, que saca recursos del seguro de cesantía. Dijo que eso replica “una fórmula que el Gobierno ya ha utilizado durante estos meses. De transferir los recursos de todos, del fondo común, por decirlo de alguna forma, de la plata de todos los chilenos, a empresarios”.



“Es parecido a lo que se hace tanto en la reducción de impuestos. Como también en el tema del impuesto al tema laboral, que también son transferencias que no aportan a, en este caso, la educación pública”, indicó.



En cuanto a las posibles modificaciones al seguro de cesantía, Martínez manifestó que “nos preocupa que eso se debilite sin una alternativa”.

“Me preocupa que no hayan contestado hasta el momento los cuestionamientos” del Consejo Fiscal Autónomo

La presidenta del FA manifestó que “lo miro de forma preocupante, sobre todo por el tono que ha habido de trabajo con el Gobierno. A mí eso es lo que más me preocupa, que no hayan contestado hasta el momento los cuestionamientos que hacía el Consejo Fiscal Autónomo de forma completa, suficiente, a nosotros nos pasó en lo de la megarreforma”.



“A mí por lo menos me intranquiliza en la forma en que se debate públicamente. Creo que además ha sido muy costoso el enfrentamiento permanente de quien lleva las finanzas públicas. Creo que el rol del ministro Quiroz tampoco ha ayudado, este fin de semana nuevamente agrega una discusión polémica en la que empieza a discutir con el Presidente Boric”, indicó.



Constanza Martínez acusó que Quiroz “no se hace cargo tampoco del cobro abusivo del CAE, sino que al revés, hace un llamado a la responsabilidad de los propios deudores en el caso de la elección de la carrera. Una cosa que siendo ministro de Estado debiese ser una preocupación del Gobierno sobre los estándares de calidad y eventualmente la legalidad del mismo cobro”.



Finalmente, dijo que “tener a un provocador en quien lleva las finanzas públicas, la información de las finanzas públicas, a mí por lo menos me tiene muy inquieta. Porque son elementos que, las cifras, al menos hasta el gobierno anterior, eran formas de poder ir evaluando las políticas públicas y no una forma de hacer un punto publicitario”.