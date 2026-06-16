Roban al menos 16 vehículos desde taller mecánico de automotora en San Joaquín

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga el robo de al menos 16 vehículos desde el taller de una automotora ubicado en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana. Los delincuentes forzaron el portón del lugar y escaparon con diversos modelos de distintas marcas.



El robo afectó a la empresa Auto Summit de Avenida Santa Rosa, a la altura del 3500, donde los antisociales ingresaron durante la noche y sustrajeron los vehículos. Uno quedó abandonado al interior de la población La Legua Emergencia.



La indagatoria quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, que está realizando peritajes en el lugar. El robo quedó al descubierto durante la mañana, cuando llegaron los trabajadores y personal administrativo.



Según se informó, se trata de vehículos que estaban en trabajos mecánicos y de pintura, enviado por compañías aseguradoras clientes del taller. Se desconoce el avalúo de los automóviles sustraídos.