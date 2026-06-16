En pleno Times Square: Hinchas de Argentina y Argelia protagonizaron pelea antes de su debut en el Mundial

Un tenso momento protagonizaron un grupo de hinchas de Argentina y Argelia, ad portas del partido de este martes entre ambas selecciones por el Mundial 2026.

Fanáticos de las dos selecciones se encontraron en Times Square la noche de este lunes, en la antesala al debut de sus países por el Grupo J. Y tal como se aprecia en videos viralizados, los hinchas se enfrascaron en una violenta pelea.

En principio, todo habría comenzado con un enfrentamiento de cánticos. Sin embargo, la situación cambió inesperadamente y se convirtió en un fuerte altercado.

Las imágenes muestran que la pelea incluyó insultos, golpes y patadas. Todo esto, en uno de los sectores más concurridos de Manhattan.

Cabe destacar que Argentina y Argelia jugarán este martes en Kansas City, a partir de las 21:00 horas, por la primera fecha del Grupo J del Mundial.