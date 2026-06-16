Fuertes bajas en las temperaturas y cielos nublados: revisa cómo será el sistema frontal que afectará a la zona central

La llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana provocará un marcado descenso de las temperaturas durante esta semana, de acuerdo con las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

En conversación con Emol, el meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, indicó que “se inicia la semana con una máxima que se está proyectando para el día de 21°, con una temperatura bastante templada para la época, ya que estamos próximos a iniciar el invierno”.

El especialista agregó que las temperaturas cercanas a los 20°C continuarán durante la jornada del martes, junto con condiciones de nubosidad similares a las observadas al inicio de la semana.

“Esta condición de temperatura se mantiene incluso para mañana. Mañana igual vamos a estar en torno a los 20°, y también con presencia de nubosidad muy similar a como va a estar hoy día. Y esperamos un descenso de las temperaturas a partir del día miércoles producto de nubosidad baja en el sector poniente”, explicó.

Según detalló Zúñiga, el cambio más importante se producirá desde mediados de semana.

Bajan las temperaturas desde el miércoles

“El miércoles vamos a estar en torno a los 14° de la máxima y 8° la mínima. O sea, hablando de una amplitud térmica de 6° solamente, va a ser un día un poquito helado”, afirmó.

El meteorólogo sostuvo que esta condición se mantendría durante el jueves y viernes, con abundante nubosidad en la zona central.

Pese al descenso térmico, la Dirección Meteorológica descartó precipitaciones para la zona central del país por ahora.

“Al momento, por lo menos en la zona central, no se prevén precipitaciones”, advirtió el funcionario.

En cuanto al norte del país, explicó que una baja segregada podría generar nevadas en sectores cordilleranos.

“Solamente hay una condición de baja segregada que va evolucionando pero hacia el final del día miércoles y jueves, pero para el sector cordillerano del norte de Chile. Estamos hablando de Atacama y Tarapacá que presentarían precipitaciones de nieve en cordillera”, señaló.

Zúñiga indicó que este escenario responde a un sistema frontal debilitado que afecta parte de las zonas norte y centro del territorio nacional.

La situación es distinta en el extremo sur. Allí los sistemas frontales continuarán ingresando con mayor intensidad durante los próximos días.

“Están pasando mucho más activos los frentes desde Aysén hacia Magallanes. Ahí los próximos días siguen cruzando los sistemas frontales con precipitaciones dentro de los rangos normales para el momento”, concluyó.