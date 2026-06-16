“Teníamos que ganarlo…”: La autocrítica de Bielsa luego del empate de Uruguay ante Arabia Saudita

Un dubitativo estreno tuvo Uruguay este lunes en el Mundial 2026, luego de empatar 1-1 con Arabia Saudita por el Grupo H, en un partido que habían comenzado perdiendo.

Los charrúas mostraron una mejor imagen en el segundo tiempo, y pudieron igualar las acciones recién en el minuto 80’.

Tras el partido, el DT de la “Celeste”, Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y realizó una fuerte autocrítica por la actuación del equipo.

“Fue un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Este partido teníamos que ganarlo”, manifestó el “Loco”.

En ese marco, planteó que “me parece que no hayamos ganado, sin desmerecer las cualidades de nuestros rivales, está más ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces”.

“Hay un camino fácil para decir que merecimos ganar en el segundo tiempo donde erramos 10 goles. (…) En el primero no utilizamos los 45 minutos y estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo tiempo”, añadió.

A su vez, comentó que “me parece que hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo. Haberlo hecho en la mitad del tiempo disponible es una ventaja. Si supuestamente uno impone sus recursos durante el doble de tiempo, es claro que aumentan las posibilidades de que, por ejemplo, la falta de contundencia sea el problema”.

La respuesta a su foto

Por otra parte, el extécnico de La Roja reaccionó molesto por una pregunta relacionada a la foto oficial tomada por la FIFA. En la imagen, el argentino aparece mirando hacia abajo, algo que llamó la atención en redes sociales.

“No tengo que dar ninguna explicación, me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo, estaba enfrentando a las cámaras y esa fue la foto que obtuvieron de mí. No tengo ninguna respuesta. También debería explicar por qué no miro a los interlocutores, pero no son explicaciones que deba dar”, sostuvo.

“Creo que tiene un límite lo que hay que explicar. Si usa lentes por qué, si mira a los ojos para arriba o para abajo, ¿tantas cosas hay que explicar?. Hay explicaciones que se buscan a situaciones que no necesitan ser explicadas, no hay nada de malo en usar lentos o en mirar directo o mirar abajo”, agregó.

Además, indicó que “no es una obligación actuar como modelo para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento”.

Cabe destacar que Uruguay volverá a jugar este domingo 21 de junio, a las 18:00 horas, enfrentando a la sorprendente Cabo Verde. El cuadro africano viene de empatar 0-0 con España, uno de los candidatos al título.