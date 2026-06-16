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Suspenden servicios de trenes entre Estación Central y Hospital por vandalización en las vías

A las 6:20 horas, EFE Rancagua comunicó la situación a través de sus redes sociales. “Informamos que el servicio con salida a las 5:41 con dirección Estación Central queda suprimido debido a vandalización en la vía”.

Eduardo Córdova
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Suspenden servicios de trenes entre Estación Central y Hospital por vandalización en las vías

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó este martes la suspensión de parte de sus servicios ferroviarios entre Estación Central y Hospital, en la comuna de Paine, debido a actos de vandalismo registrados en la vía.

A las 6:20 horas, EFE Rancagua comunicó la situación a través de sus redes sociales. “Informamos que el servicio con salida a las 5:41 con dirección Estación Central queda suprimido debido a vandalización en la vía”, de acuerdo a Emol.

La misma causa también provocó la suspensión de los servicios programados a las 06:35 y 07:00 horas desde Estación Central con destino a Hospital.

Asimismo, se vieron afectados los recorridos de las 7:25 y 7:50 horas que operaban en dirección contraria.

A través de su sitio web, la empresa puso a disposición de los usuarios un “certificado de incidente” para justificar los retrasos y modificaciones en el servicio.

En dicho documento, la estatal explicó que: “EFE trenes de Chile informa que debido a desperfecto técnico en la vía, el servicio presentó retrasos en sus intervalos”.

EFE explicó las consecuencias de la emergencia

La compañía señaló además que la contingencia obligó a modificar la operación habitual de los trenes durante la mañana.

“Dada la naturaleza de nuestro servicio, nos encontramos afectados a experimentar modificaciones por motivos de fuerza mayor como la acontecida. Estamos trabajando para entregar un mejor servicio y evitar en lo posible este tipo de incidentes”, agregaron.

La empresa continúa monitoreando la situación mientras se desarrollan las labores necesarias para restablecer completamente el funcionamiento del servicio ferroviario.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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