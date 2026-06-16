Suspenden servicios de trenes entre Estación Central y Hospital por vandalización en las vías

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó este martes la suspensión de parte de sus servicios ferroviarios entre Estación Central y Hospital, en la comuna de Paine, debido a actos de vandalismo registrados en la vía.

A las 6:20 horas, EFE Rancagua comunicó la situación a través de sus redes sociales. “Informamos que el servicio con salida a las 5:41 con dirección Estación Central queda suprimido debido a vandalización en la vía”, de acuerdo a Emol.

La misma causa también provocó la suspensión de los servicios programados a las 06:35 y 07:00 horas desde Estación Central con destino a Hospital.

Asimismo, se vieron afectados los recorridos de las 7:25 y 7:50 horas que operaban en dirección contraria.

A través de su sitio web, la empresa puso a disposición de los usuarios un “certificado de incidente” para justificar los retrasos y modificaciones en el servicio.

En dicho documento, la estatal explicó que: “EFE trenes de Chile informa que debido a desperfecto técnico en la vía, el servicio presentó retrasos en sus intervalos”.

EFE explicó las consecuencias de la emergencia

La compañía señaló además que la contingencia obligó a modificar la operación habitual de los trenes durante la mañana.

“Dada la naturaleza de nuestro servicio, nos encontramos afectados a experimentar modificaciones por motivos de fuerza mayor como la acontecida. Estamos trabajando para entregar un mejor servicio y evitar en lo posible este tipo de incidentes”, agregaron.

La empresa continúa monitoreando la situación mientras se desarrollan las labores necesarias para restablecer completamente el funcionamiento del servicio ferroviario.