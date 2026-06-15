Home Nacional "pilar matte junto a fundación mc conmemoran el mes de ...

Pilar Matte junto a fundación MC conmemoran el Mes de los Pueblos Originarios con entrega de “Pewenche” en Alto Biobío y a autoridades regionales

La iniciativa resalta el rol de Pilar Matte Capdevila como gestora cultural y vicepresidenta de Fundación MC, quien impulsa proyectos que vinculan memoria, territorio y educación. Matte afirmó que entregar el libro tanto a escuelas como a autoridades responde al mismo objetivo: situar la memoria territorial en el centro del reconocimiento público.

Autor Externo
Comparte esta noticia
Pilar Matte junto a fundación MC conmemoran el Mes de los Pueblos Originarios con entrega de “Pewenche” en Alto Biobío y a autoridades regionales

Con motivo del Mes de los Pueblos Originarios, Pilar Matte y Fundación MC organizaron la distribución de 26 ejemplares del libro “Pewenche”, una obra fotográfica y testimonial que rescata la memoria, identidad y cosmovisión del pueblo mapuche-pewenche. Los ejemplares llegaron a escuelas rurales de Alto Biobío —zona de origen de la investigación— y fueron entregados también a autoridades regionales, buscando fortalecer el reconocimiento institucional del patrimonio indígena.

El volumen recoge el trabajo colaborativo con las comunidades pewenche, integrando relatos y saberes ancestrales con imágenes que documentan el paisaje y la vida comunitaria. Las fotografías, obra de Soledad Campaña y Francisco Pereda, construyen un registro visual que complementa el testimonio y subraya el valor patrimonial de la tradición pewenche.

Pilar Matte Capdevila: puente entre memoria, territorio y educación

La iniciativa resalta el rol de Pilar Matte Capdevila como gestora cultural y vicepresidenta de Fundación MC, quien impulsa proyectos que vinculan memoria, territorio y educación. Matte afirmó que entregar el libro tanto a escuelas como a autoridades responde al mismo objetivo: situar la memoria territorial en el centro del reconocimiento público.

Para Alejandra Grebe, directora de la fundación, acercar materiales con identidad y pertinencia territorial a niños y jóvenes es clave para su formación. Con esta entrega, Fundación MC reafirma su compromiso con la promoción cultural y la visibilización de las comunidades originarias, contribuyendo a que sus historias sigan siendo parte activa del presente y el futuro.

Source Texto: Autor Externo / Foto: Autor Externo
Comparte esta noticia
Autor Externo https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidente Kast califica de “gravísima” la denuncia po...

“Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Leer mas
Nacional
Falleció Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Period...

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, dirigió la revista Hoy, reconocida por su postura opositora al régimen militar. Posteriormente, con el retorno de la democracia y la llegada de Patricio Aylwin a la Presidencia, asumió la dirección del diario La Nación.

Leer mas
Internacional
Bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de E...

De acuerdo con un breve comunicado emitido por la Base de la Fuerza Aérea Edwards, el incidente ocurrió a las 11:20 horas locales (14:20 horas de Chile). La aeronave cayó pocos minutos después de despegar desde el aeródromo situado en el desierto de Mojave.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Autor Externo
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/