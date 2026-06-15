Pilar Matte junto a fundación MC conmemoran el Mes de los Pueblos Originarios con entrega de “Pewenche” en Alto Biobío y a autoridades regionales

Con motivo del Mes de los Pueblos Originarios, Pilar Matte y Fundación MC organizaron la distribución de 26 ejemplares del libro “Pewenche”, una obra fotográfica y testimonial que rescata la memoria, identidad y cosmovisión del pueblo mapuche-pewenche. Los ejemplares llegaron a escuelas rurales de Alto Biobío —zona de origen de la investigación— y fueron entregados también a autoridades regionales, buscando fortalecer el reconocimiento institucional del patrimonio indígena.

El volumen recoge el trabajo colaborativo con las comunidades pewenche, integrando relatos y saberes ancestrales con imágenes que documentan el paisaje y la vida comunitaria. Las fotografías, obra de Soledad Campaña y Francisco Pereda, construyen un registro visual que complementa el testimonio y subraya el valor patrimonial de la tradición pewenche.

Pilar Matte Capdevila: puente entre memoria, territorio y educación

La iniciativa resalta el rol de Pilar Matte Capdevila como gestora cultural y vicepresidenta de Fundación MC, quien impulsa proyectos que vinculan memoria, territorio y educación. Matte afirmó que entregar el libro tanto a escuelas como a autoridades responde al mismo objetivo: situar la memoria territorial en el centro del reconocimiento público.

Para Alejandra Grebe, directora de la fundación, acercar materiales con identidad y pertinencia territorial a niños y jóvenes es clave para su formación. Con esta entrega, Fundación MC reafirma su compromiso con la promoción cultural y la visibilización de las comunidades originarias, contribuyendo a que sus historias sigan siendo parte activa del presente y el futuro.