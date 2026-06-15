“Te callas y te sientas”: Luis Mateucci sacó de quicio a Julio César Rodríguez en pleno reality

Julio César Rodríguez debió intervenir en el reality “¿Volverías con tu Ex? 2” tras un tenso enfrentamiento protagonizado por Luis Mateucci y Raimundo Cerda durante el más reciente episodio del programa de Mega.

El incidente se produjo en medio de una Asamblea Extraordinaria, instancia en la que las diferencias entre ambos participantes volvieron a quedar en evidencia frente a sus compañeros y al propio conductor.

Luego de un intenso intercambio de palabras, Rai Cerda intentó exponer su postura. Sin embargo, fue interrumpido en reiteradas ocasiones por Mateucci, situación que elevó la tensión dentro del encierro.

En medio de la discusión, el argentino lanzó una frase dirigida a su compañero: “Al Festival de Viña fue de acompañamiento, arroz, puro arrocito”, expresó.

Frente a este escenario, Julio César Rodríguez optó por intervenir para ordenar el debate y permitir que Rai pudiera desarrollar sus argumentos sin interrupciones.

Debido al aumento de la tensión, personal de producción también debió participar para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Julio César Rodríguez puso paños fríos

En un primer momento, el animador intentó controlar la situación de manera cordial. Según consignó Página 7, le pidió a Luis Mateucci que guardara silencio para que su compañero pudiera exponer su punto de vista ante el resto del grupo.

Pese a ello, Mateucci volvió a elevar el tono de la discusión luego de manifestar su desacuerdo con los comentarios de Rai Cerda.

“Gloogléame”, vociferó, en alusión a que su nivel de popularidad no estaría vinculado únicamente a su participación en realities.

La nueva interrupción agotó la paciencia del conductor, quien decidió detener la situación de forma más enérgica.

“Luis, por favor. Luis, te callas y te sientas”, expresó Julio César Rodríguez, visiblemente molesto por la actitud del participante.