Kast por el CAE: “No buscamos perseguir a nadie, pero queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”

El Presidente José Antonio Kast se refirió este lunes a los cobros a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), y aseguró que “no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”.

Las declaraciones del Mandatario se produjeron durante el acto de presentación de las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal.

“Vamos a tener discusiones de si corresponde o no cobrar, como se están cobrando, las deudas que tienen algunos jóvenes con el sistema público, que les facilitó recursos para estudiar”, señaló Kast.

Asimismo, y haciendo referencia al proyecto de Sala Cuna, dijo que “esos recursos que estamos hoy día solicitando que se devuelvan, van precisamente a esto, a ver cómo dedicamos más recursos, más tiempo, más ocupación a aquellos niños que hoy día no lo tienen”.

“Hoy día podríamos mejorar con creces el resultado de la educación superior, si pudiéramos invertir más en la educación de la primera infancia. Y ese es un llamado a la responsabilidad. Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”, enfatizó.

En la misma línea, planteó que “la violencia que hemos visto en algunos establecimientos educacionales emblemáticos no lleva a nada, no construye”.

“No solamente destruye espacios físicos, sino que destruye el aprendizaje y el alma de los jóvenes. Los llama a ejercer violencia donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber educación. Eso es algo que no podemos olvidar jamás”, sostuvo.