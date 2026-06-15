Kast presenta indicaciones a Sala Cuna Universal: “Debe avanzar gradualmente para ser sostenible”

El Presidente José Antonio Kast presentó y firmó la mañana de este lunes las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal.

La actividad se realizó en el patio de Las Camelias, en La Moneda, y contó con la presencia de diferentes autoridades.

En su alocución, el Mandatario subrayó que el objetivo de estas indicaciones es buscar un “justo equilibrio”. Por un lado, dijo que pretende “abrir los espacios para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad y que sus hijos estén bien cuidados”.

Además, el objetivo también “es que este derecho no se transforme en un desincentivo para empleadores, sobre todo para pymes, para contratar”.

“Debe avanzar gradualmente para ser sostenible en el tiempo. Aquí hay que unir dos conceptos: la gradualidad y la responsabilidad”, añadió.

En ese marco, enfatizó que “cuando un gobierno decide mal, son las personas las que pagan las consecuencias. Y la decepción que sufren las personas cuando se legisla mal, muchas veces es irreparable. Lo hemos visto en el tiempo en distintas propuestas que han llegado a ser ley, con la responsabilidad compartida de muchos de los que estamos acá, porque se avanza”.

“Muchas veces por decir que vamos a proteger el trabajo, vamos generando desincentivos para que más personas puedan acceder a un trabajo digno. Y muchas veces, como lo digo, los eslogan pueden sonar muy bien, pero esos eslogan no resisten en el tiempo”, sostuvo.

Asimismo, expresó que “el tiempo lo que nos ha mostrado, es que llevamos 40 meses con una tasa de desempleo sobre el 8% y eso tiene que terminar”.

Por otra parte, hizo un llamado “a todos aquellos que puedan colaborar en estos meses difíciles, a contratar personas. Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar ahora, este mes de julio, agosto, septiembre, octubre”.

“Son meses difíciles, donde todos tenemos que tener conciencia de que hay familias que no llegan a fin de mes. El Estado no puede con todo, y por eso necesitamos la colaboración activa de las distintas áreas de nuestra vida social”, mencionó.