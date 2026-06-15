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“Soporté situaciones intolerables”: vocalista de Presuntos Implicados deja el grupo ante “control extremo” sobre su físico

“Durante mucho tiempo me hicieron sentir completamente excluida, en el grupo no tenía voz ni voto”, señaló Lydia Rodríguez. Además, afirmó haber sufrido una constante presión relacionada con su imagen personal.

Eduardo Córdova
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“Soporté situaciones intolerables”: vocalista de Presuntos Implicados deja el grupo ante “control extremo” sobre su físico

La cantante española Lydia Rodríguez anunció su salida de Presuntos Implicados tras 17 años como vocalista de la agrupación. La artista justificó su decisión denunciando un supuesto “control extremo” sobre su apariencia física y situaciones que calificó como maltrato.

A través de sus redes sociales, Rodríguez aseguró que la realidad dentro de la banda era muy distinta a la imagen que se proyectaba ante el público.

“Durante mucho tiempo me hicieron sentir completamente excluida, en el grupo no tenía voz ni voto”, señaló. Además, afirmó haber sufrido una constante presión relacionada con su imagen personal.

La intérprete aseguró que recibió críticas permanentes sobre distintos aspectos de su apariencia, situación que, según indicó, terminó afectando su bienestar psicológico.

“Me hicieron sentir mal de forma sistemática con mi peso, mi ropa, mi maquillaje y mi pelo”, añadió. También sostuvo que el control era “tan extremo” que ni siquiera tenía libertad para expresarse sobre determinados temas en sus redes sociales personales.

Rodríguez relató además que uno de los mánagers de la banda llegó a decirle: “cuando subas al escenario todos te tienen que querer follar”. Según afirmó, nunca recibió disculpas por ese comentario.

Críticas a sus compañeros y nuevo rumbo profesional

La cantante sostuvo que lo más doloroso de su experiencia fue “la absoluta falta de compañerismo” de los otros integrantes del grupo, Nacho Mañó y Juan Luis Giménez.

“Fueron cómplices de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron. Soporté situaciones intolerables alimentadas por su ego exagerado”, afirmó.

La artista comentó que, tras vivir estas situaciones, comprende las razones que llevaron a la vocalista original de la banda, Sole Giménez, a abandonar el proyecto musical.

Asimismo, señaló que tampoco tenía permitido desarrollar otros trabajos cuando la agrupación atravesaba dificultades económicas. En ese contexto, recordó que actualmente no existen nuevos discos ni presentaciones programadas.

Lydia Rodríguez aseguró que su permanencia en el grupo había dejado de tener sentido, debido a la falta de proyectos y oportunidades de crecimiento.

“No tiene ningún sentido seguir estancada en un lugar donde no hay proyectos, no hay evolución, no te dejan avanzar y, sobre todo, no hay respeto humano ni profesional”, incidió.

La vocalista agradeció al público por su “amor incondicional” y por el apoyo recibido desde su llegada a la banda. Además, se despidió afirmando que enfrenta esta nueva etapa con optimismo.

“Esto no es un punto y final para mí”, escribió. Junto con ello, confirmó que trabaja en el lanzamiento de su propia música, con la que espera reencontrarse “desde la libertad, la dignidad y el respeto. Lo mejor está por venir”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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