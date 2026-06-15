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Donald Trump confirma que petroleros cargados empiezan a cruzar el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán alcanzaron durante la noche del domingo un acuerdo preliminar para poner fin a las hostilidades, según adelantó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Eduardo Córdova
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Donald Trump confirma que petroleros cargados empiezan a cruzar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el estrecho de Ormuz comenzó a desbloquearse este lunes, luego de que algunos buques cargados con petróleo retomaran su tránsito por el estratégico corredor marítimo tras el principio de acuerdo alcanzado con Irán.

“Los barcos están empezando a salir fuera del estrecho de Ormuz, muchos cargados de petróleo. Se dirigen a lo largo de la ‘autopista’ del sur, que es totalmente segura, protegida y cristalina. También hay otras zonas de viaje”, expresó en un breve mensaje en redes sociales.

Estados Unidos e Irán alcanzaron durante la noche del domingo un acuerdo preliminar para poner fin a las hostilidades, según adelantó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Sharif calificó el entendimiento como un acuerdo de paz mediante el cual “las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”.

La ratificación del acuerdo está prevista para el próximo viernes 19 de junio en la ciudad suiza de Ginebra, de acuerdo con lo informado por Sharif y confirmado por ambas partes.

Tras una primera etapa enfocada en detener el conflicto y reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz, se espera el inicio de negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Bolsas se disparan y petróleo se desploma luego de acuerdo de paz entre EEUU e Irán
Source Texto: Aton / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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