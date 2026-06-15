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Portuarios anuncian paro nacional a partir de este jueves por supuestos acuerdos incumplidos

Según informó El Mercurio de Valparaíso, la movilización fue anunciada mediante un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la organización. En el documento, los dirigentes sostienen que “la paciencia se agotó” y acusan al Gobierno de no cumplir los acuerdos suscritos entre los sindicatos y distintas administraciones desde septiembre de 2012.

Eduardo Córdova
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Portuarios anuncian paro nacional a partir de este jueves por supuestos acuerdos incumplidos

La Confederación Unión Portuaria de Chile convocó a un paro nacional indefinido a partir del primer turno de este jueves 19 de junio. La medida responde a lo que el gremio considera reiterados incumplimientos del Ejecutivo respecto de las pensiones de gracia para extrabajadores portuarios y sus viudas.

Según informó El Mercurio de Valparaíso, la movilización fue anunciada mediante un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la organización.

En el documento, los dirigentes sostienen que “la paciencia se agotó” y acusan al Gobierno de no cumplir los acuerdos suscritos entre los sindicatos y distintas administraciones desde septiembre de 2012.

“¿Dónde está la seriedad?¿Dónde están las fechas? No hay plazos concretos, no hay implementación, no hay voluntad. Solo reuniones vacías y palabras que se lleva el viento. Nos toman por tontos”, señalaron.

La paralización, de concretarse, afectaría a los puertos de todo el país.

Uno de los puntos centrales del conflicto corresponde al retraso en el pago de las pensiones de gracia. También se cuestiona la demora en la firma y publicación de decretos comprometidos por el Estado.

Gestiones y reacciones ante el conflicto

En mayo pasado, la directiva del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso sostuvo una reunión con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. En esa instancia, la autoridad se comprometió a revisar la situación de pensionados a quienes se les habría revocado unilateralmente el beneficio.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que esos compromisos aún no se han concretado, motivo por el cual decidieron avanzar con la convocatoria al paro.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que las conversaciones están siendo lideradas por el Ministerio del Interior y manifestó su confianza en alcanzar una solución.

“Confío en que las inquietudes del gremio lleguen a buen término”, afirmó. No obstante, advirtió que, en caso de materializarse la paralización, espera que no se registren desórdenes en las ciudades portuarias.

El concejal Leonardo Contreras (RN) de Valparaíso señaló que las demandas de los trabajadores son legítimas, aunque cuestionó que actividades esenciales para el funcionamiento del país puedan verse interrumpidas debido a la presión sindical.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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