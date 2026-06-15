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Arrau confirma urgencia de proyectos para reforzar a Carabineros y cuestiona al PC por intento de derogar Naín-Retamal

El ministro de Seguridad Pública criticó al Partido Comunista por el proyecto que busca derogar algunos de los puntos de dicha ley. “Es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día y es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso”, sostuvo.

Leonardo Medina
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Arrau confirma urgencia de proyectos para reforzar a Carabineros y cuestiona al PC por intento de derogar Naín-Retamal

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó este lunes que el Gobierno dará urgencia a los proyectos de protección a las policías, tal como había anunciado el pasado fin de semana. 

La información la entregó luego del comité de seguridad en La Moneda, y acompañado por los altos mandos de las policías, subsecretarios y otras autoridades. 

Una de las iniciativas en cuestión busca ampliar la legítima defensa privilegiada que radica en el proyecto Naín-Retamal. En ese sentido, el ministro cuestionó el proyecto presentado por la bancada del Partido Comunista, el cual busca derogar ese punto y otros pilares de la ley.

“Vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentado contra sus funcionarios y extender la legítima defensa privilegiada a la policía que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros”, manifestó de entrada.

“Hay algunos que buscan debilitar la posición de carabineros de Chile. Nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden, y seguridad. Ellos son quienes nos protegen y por tanto, nosotros debemos protegerlos cada día más”, agregó en referencia al proyecto del PC.

El apoyo “es bastante transversal”

En cuanto a si cuenta con los votos para aprobar la moción de legítima defensa privilegiada, dijo: “El apoyo a la iniciativas de seguridad es bastante transversal. Estas dos iniciativas no son respuesta a nada más que a nuestro compromiso por darles tranquilidad a los chilenos”.

“Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo y ese respaldo no solamente es la visita de un ministro del Presidente, un espaldarazo. Otras cosas que esperamos a ingresar al Congreso, prontamente en temas laborales, sino que es también que tengan el respaldo de que pueden actuar tranquilos”, expresó.

Respecto al proyecto de los diputados del PC, señaló que “lo que han hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día y es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso. Por eso, vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas”.

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