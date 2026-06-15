La Legua Emergencia: incendio destruyó al menos 12 viviendas

Al menos 12 viviendas resultaron destruidas a raíz de un incendio que afectó la mañana de este lunes a la población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fuego se inició cerca de las 6:00 horas en un inmueble ubicado en la intersección de Nuño da Silva con Álvaro Sánchez Pinzón. Las llamas se propagaron rápidamente por el sector, dejando a varias familias damnificadas, recogió Radio Cooperativa.

Debido a la magnitud de la emergencia, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que decretó una tercera alarma de incendio.

Esta medida permitió el despliegue de un importante contingente de voluntarios y carros bomba. Gracias a ese refuerzo se logró controlar el avance del fuego.

Aunque el riesgo de propagación ya fue eliminado, las autoridades señalaron que cerca de una docena de viviendas quedaron completamente consumidas por las llamas.

Actualmente, equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar con labores de remoción de escombros y enfriamiento de puntos calientes para evitar eventuales reactivaciones.

Por ahora, no se ha reportado la existencia de personas lesionadas producto de este incendio.