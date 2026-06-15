Gobierno confirma fuerte caída en precio de los combustibles: Bajarían en torno a los $100

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó una fuerte baja en el precio de los combustibles, después del anuncio del acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

Según consignó T13, el secretario de Estado indicó que, desde este jueves 18 de junio, se proyecta una baja en el diésel de alrededor de $100 y “algo similar en las bencinas”.

“Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, Las bencinas están bajando los precios internacionales y también están bajando en Chile”, dijo el ministro.

En ese sentido, Quiroz explicó que “vamos mirando los precios internacionales. Cuando subieron los precios, tuvimos que subirlo en el monto que subió afuera”.

“El diésel con esta baja va a acumular una baja de $200. El diésel subió $600, así que es una baja de ⅓ total”. sostuvo.

Por su parte, afirmó que “la gasolina no había bajado, pero va a bajar entre $90 y $100. Siempre, matemáticamente calzado con las bajas internacionales”.

“Nosotros tenemos que dictar el decreto con los cálculos y sale el precio final. Va a salir el jueves de inmediato”, manifestó.

Finalmente, sentenció que “en tres semanas más si los precios han seguido bajando, van a seguir las bajas. Es una buena noticia para Chile, alivia el bolsillo de las personas y nos permite confirmar que los precios subieron por la guerra. La guerra termina, los precios comienzan a bajar”.