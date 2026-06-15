Extrabajadora de Camila Flores da su teoría sobre Percy Marín: reveló cómo eran cada uno como jefes

Una extrabajadora del hogar de la senadora Camila Flores entregó nuevos antecedentes sobre la relación que mantenían la parlamentaria y su entonces esposo, Percy Marín.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, el exconsejero regional presentó una demanda de divorcio culposo en contra de la legisladora.

En conversación con “Primer Plano”, Patricia Muñoz abordó la convivencia del matrimonio Flores-Marín y destacó el trato que, según su versión, recibía de su exjefe.

“Con Don Percy jamás tuve un maltrato. Siempre fue caballero y respetuoso en cuanto a lo laboral. De ella no tuve malos tratos, pero sí era soberbia, no aceptaba errores“, contó la extrabajadora.

Además, la mujer planteó una teoría sobre los sentimientos que aún tendría Marín hacia la senadora, pese al conflicto que atraviesan actualmente.

“Yo creo que él aún ama a la señora Camila. Debe estar decepcionado pero debe amarla profundamente a su ‘polillita’, porque así le decía”, afirmó.

Testimonio sobre la relación de la pareja

Según relató Muñoz, Percy Marín mantenía una relación cercana y afectuosa tanto con su esposa como con la hija de ambos.

“La quería y se emocionaba mucho con la bebé. Era muy amoroso con las dos, ella era más seca y tajante. Siempre trataba de ridiculizarlo cuando él no estaba o salía”, agregó.

La extrabajadora también sostuvo que Marín habría relegado sus propias aspiraciones políticas para impulsar la carrera de su esposa.

“Dejó su carrera política de lado para elevar la de ella, eso es lo que contó él. Para su mujer soñaba en grande”, señaló.

Finalmente, Muñoz entregó su visión respecto del quiebre matrimonial y sus eventuales consecuencias para la parlamentaria.

“Tengo claro que si alguien cometió un error, puede que haya sido ella. Aquí es la única que pierde. Su reputación y todo su discurso quedaron en el suelo”, concluyó.