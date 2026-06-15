Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que más de 146 mil permisos de circulación fueron entregados de manera irregular por municipios del país, entre 2022 y 2025.

Dicha situación fue revelada en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23. Ahí, analizaron la entrega de los permisos en las 345 municipalidades del país, según consignó Emol.

Para aquello, cruzaron datos como las patentes de vehículos, el permiso de circulación y la comuna de renovación, con el Registro de Multas de Tránsito no pagadas y con el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago.

La entidad recordó que los autos que tengan multas de tránsito al 30 de noviembre de un año e impagas al momento de realizar el trámite en marzo del año siguiente, no podrán renovar el permiso de circulación, a menos que paguen las multas.

De esta manera, se determinó que 322 municipios del país, que representan el 93%, entregaron 146.469 permisos de circulación irregularmente. Lo anterior, debido a que dichas multas se encontraban impagas.

En concreto, al momento de la renovación, los vehículos presentaban multas impagas o sus dueños se encontraban en el Registro de Pasajeros Infractores.

Entre las comunas con más permisos de circulación otorgados a vehículos con multas se encuentran:

Santiago (7.356 casos)

Estación Central (6.924)

Providencia (5.727)

Maipú (5.124)

Ñuñoa (3.920)

Asimismo, se detectaron vehículos que, pese a contar con un gran número de infracciones, recibieron el certificado. Por ejemplo, en Quilicura, se renovó el permiso a un auto que tenía 240 multas vigentes.

En Santiago ocurrió algo similar, a raíz de un vehículo con 149 multas. Esto se repitió en comunas como Estación Central (vehículo con 127 multas), Las Condes (124 multas) y Concepción (109 multas).

Por su parte, se constató que algunos vehículos renovaron su permiso con multas en múltiples años consecutivos. Esto incluye más de 5.900 vehículos que lo hicieron en tres de los cuatro años analizados.

A la vez, se advirtió sobre eventuales conflictos de intereses, al detectar 1.172 casos de renovación de permisos a funcionarios del mismo municipio teniendo multas vigentes. También, hubo 7.378 casos en que familiares de funcionarios realizaron el trámite con esa misma situación.

Paralelamente, se estableció que 62 municipalidades renovaron 497 permisos de manera ilegal a personas infractoras del Transantiago.

Sumarios administrativos

Debido al informe de Contraloría, la entidad instruyó a las municipalidades involucradas iniciar sumarios administrativos. Así, se evaluarán eventuales responsabilidades administrativas.

Respecto a los casos en que existe la posibilidad de que se haya cometido algún delito, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.