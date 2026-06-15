Migraciones presentó denuncia penal por eventual tráfico de menores de edad haitianos en vuelos chárter

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, por un eventual delito de tráfico de menores.

La acusación apunta a unos vuelos chárter provenientes de Haití, que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.

Esta acción judicial cuenta con la firma del director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum. La denuncia incluye seis documentos con antecedentes, los cuales buscan contribuir a la investigación del caso.

Por su parte, todo surgió a partir de fiscalizaciones realizadas de manera conjunta entre el Sermig, la Contraloría General de la República y la PDI.

Durante esas diligencias, se detectó que al menos 12 adultos, tanto extranjeros como chilenos, ingresaron reiteradamente al país como supuestos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos.

Sin embargo, los antecedentes recopilados indican que los adultos no mantenían vínculos familiares ni de consanguinidad con los menores que ingresaban al país.

El Servicio Nacional de Migraciones mencionó que los antecedentes recopilados podrían configurar el delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado.

Asimismo, la denuncia también apunta a posibles responsabilidades de aerolíneas, agencias de viajes y cualquier otra persona que haya participado en los hechos investigados.

Fiscalía abre investigación de oficio

Luego de presentar la denuncia, la Fiscalía Nacional anunció que abrió una investigación de oficio. La causa quedó a cargo del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir.

Según consignó Emol, y mediante un comunicado, el Ministerio Público dijo que la investigación busca “recabar todos los antecedentes”.

“Y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional, bajo la figura de reunificación nacional”, mencionaron.

Todo esto, “en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025”.

“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, añadieron.

A la vez, precisaron que “la investigación recae en el Fiscal Regional de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, quien podrá actuar apoyado por el o los fiscales adjuntos que designe para dirigir la acción penal y, además, dar protección a las víctimas y testigos, todo ello si fuere necesario”.